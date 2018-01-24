Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA’nın A millî takımlar düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi’nde kuralar bugün çekilecek. İsviçre’nin Lozan şehrinde 14.00’te gerçekleştirilecek 55 üye ülkenin katılacağı kura çekiminde A, B, C ve D liglerinde yer alan takımlar gruplara ayrılacak. Kuraya B Ligi’nden K. İrlanda, Danimarka ve Çekya ile 3. torbadan katılacak Türkiye, üst torbalarda yer alan Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna Hersek ile eşleşebilecek. Kurada, siyasi sebeplerden dolayı Ukrayna ile Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan aynı grupta yer alamayacak.



4 ülke turnuvaya

Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası’na 4 takıma katılım hakkı sağlayacak. EURO 2020 Elemeleri, yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020 finallerine kalacak son 4 takım ise Uluslar Ligi’nden çıkacak. UEFA Uluslar Ligi’nde gruplarını lider bitiren takımlar kendi aralarında dörtlü final oynayacak. Liderler, EURO 2020’ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligde onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak.