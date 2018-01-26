Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’na bağlı kulüplerde hentbol oynayan işitme engelli kadın sporcular bir araya gelerek Türk Bayrağı önünde Afrin’de operasyona katılan askerlere , ’Dualarımız sizlerle’ desteğinde bulundu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası, Aydın Efeler Mimar Sinan Spor Salon’unda oynanan karşılaşmalar devam ederken, operasyonda olan Mehmetçik’e bir destek de işitme engelli kadın sporculardan geldi. Karşıyaka Duymazlar Gençlik ve Spor Kulübü ile Ankara İşitme Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan kadınlar hentbol müsabakasının devre arasında, Türk askerinin zorlu şartlar altında vatan savunmasına destek olmak isteyen sporcular, Türk Bayrağı açtı. Askerlere sevgi ve destek gösterisinde bulunan sporcular, “Ülkemizin güvenliği için Afrin’de mücadele eden Türk askerlerimize Allah güç, kuvvet versin. Dualarımız sizlerle” mesajını işaret dili ile iletti.

Mesaj sonunda Türk Bayrağı ile poz veren işitme engelli sporcular, işaret dili ile Türkiye yazarak Mehmetçik’e selam gönderdi.