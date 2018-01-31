Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, son olarak Çin ekibi Shanghai Shenhua forması giyen Senegalli oyuncu Demba Ba ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel futbol hayatına Fransa 4. Ligi ekibi Rouen'de başlayan Demba Ba, Belçika'da Mouscron, Almanya'da Hoffenheim, İngiltere'de West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları giydi.

Daha sonra Beşiktaş'la anlaşan Senegalli golcü, 2015-2016 sezonunda Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olduktan sonra geçen yıl yarım sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak yer aldı.