Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda dünkü Giresunspor maçının on birinde olan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sarı-lacivertlilerde, Başakşehir maçı hazırlıkları, yarın yapılacak çalışmalarla devam edecek.