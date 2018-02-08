Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda dünkü Giresunspor maçının on birinde olan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sarı-lacivertlilerde, Başakşehir maçı hazırlıkları, yarın yapılacak çalışmalarla devam edecek.
Fenerbahçe’de Başakşehir hazırlıkları başladı
08.02.2018 - 15:19 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında, 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Etiketler : fenerbahçe,beşiktaş,haberler,
542276 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/542276.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
20
13
4
3
40
19
21
43
2
Galatasaray
20
13
2
5
43
25
18
41
3
Fenerbahçe
20
10
8
2
39
24
15
38
4
Beşiktaş
20
10
7
3
35
20
15
37
5
Kayserispor
20
9
7
4
28
22
6
34
6
Trabzonspor
20
8
8
4
36
31
5
32
7
Göztepe
20
9
5
6
32
29
3
32
8
Sivasspor
20
9
3
8
26
30
-4
30
9
Bursaspor
20
7
5
8
31
27
4
26
10
Malatyaspor
20
7
5
8
23
27
-4
26
11
Kasımpaşa
20
7
4
9
31
35
-4
25
12
Alanyaspor
20
6
3
11
33
38
-5
21
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
26
35
-9
21
14
Akhisarspor
20
5
6
9
24
34
-10
21
15
Antalyaspor
20
5
6
9
24
35
-11
21
16
Osmanlıspor
20
5
3
12
26
37
-11
18
17
Konyaspor
20
4
5
11
20
28
-8
17
18
Karabükspor
20
3
3
14
15
36
-21
12
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe - Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği - Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
20
12
5
3
35
17
18
41
2
Ç. Rizespor
20
11
5
4
40
25
15
38
3
Ankaragücü
20
10
6
4
26
16
10
36
4
İstanbulspor
20
9
5
6
23
19
4
32
5
Giresunspor
20
8
7
5
26
19
7
31
6
Gazişehir G.Ant
20
7
8
5
28
15
13
29
7
Balıkesirspor
20
9
5
6
37
30
7
29
8
Altınordu
20
8
5
7
30
27
3
29
9
Boluspor
20
8
3
9
23
20
3
27
10
Elazığspor
20
7
6
7
26
24
2
27
11
Adanaspor
20
7
6
7
22
28
-6
27
12
BB Erzurumspor
20
6
8
6
21
23
-2
26
13
Samsunspor
20
5
8
7
19
26
-7
23
14
Eskişehirspor
20
6
6
8
36
32
4
21
15
Adana Demirspor
20
5
6
9
24
30
-6
21
16
Denizlispor
20
4
5
11
20
32
-12
17
17
Manisaspor
20
7
2
11
24
33
-9
14
18
Gaziantepspor
20
1
4
15
8
52
-44
4