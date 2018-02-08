Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda dünkü Giresunspor maçının on birinde olan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sarı-lacivertlilerde, Başakşehir maçı hazırlıkları, yarın yapılacak çalışmalarla devam edecek.