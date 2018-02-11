Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Özdilek, "Her iki takım içinde önemli bir müsabaka. Bence 3 puanın çok ötesindeydi. Maç çok enteresan ve biz 2,5 gün önce bir kupa maç oynayarak buraya geldik. İkinci yarı itibariyle zorlu bir fikstürden geliyoruz ama her maçta da saha içi mücadelesiyle rakiplere karşı koymaya çalışıyoruz. Alanya zor bir deplasman, özellikle Hikmet hoca ile özellikle kendi evinde daha ofansif oynayan bir kimliği var. Onun için hocayı ve ekibini kutluyorum. Çok enteresan maç oldu, çok kötü başladık ama akabinde golü bulduk. Bu bizi rahatlatacak derken çok çabuk golü yedik. 1-1'den sonra oyun dengelendi. Peşinde kontrataktan goller, pozisyonlar bulabileceğimizi maç öncesi konuşmuştuk ve bununla da saha içinde karşılaştık. 2-1'i yakaladık. Tam devreyi bu skorla kapatırken penaltı oldu. Serkan müthiş bir kurtarış yaptı. İkinci yarıda baskı yiyeceğimizi tahmin ettik. Tabi bir de 10 kişi ile 35 dakika oynamak kolay değil. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Serkan bugün gerçekten bu puanın almasında etkili oldu. Bu maç bizim önümüzü net görme anlamında kıymetliydi. Ben her iki takım oyuncularını da futbol adına gösterdikleri doğru mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Biz sadece bir maç kazandık. Önümüzde 4 gün sonra bir Beşiktaş maçı var. Ona yoğunlaşacağız" dedi.
Mehmet Özdilek: "Bu maç bizim önümüzü net görme anlamında kıymetliydi”
11.02.2018 - 19:59 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 20:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Oyunsal anlamında beklentilerimizin altında kalmasına rağmen kazanmayı bildik. Bu maç bizim önümüzü net görme anlamında kıymetliydi" dedi.
Etiketler : mehmet özdilek,konyaspor,alanyaspor,süper lig,
542911 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/542911.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
2
Galatasaray
20
13
2
5
43
25
18
41
3
Fenerbahçe
21
11
8
2
41
24
17
41
4
Beşiktaş
21
11
7
3
40
20
20
40
5
Kayserispor
21
9
8
4
29
23
6
35
6
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
7
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
8
Sivasspor
21
9
4
8
27
31
-4
31
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
14
Alanyaspor
21
6
3
12
34
40
-6
21
15
Antalyaspor
20
5
6
9
24
35
-11
21
16
Konyaspor
21
5
5
11
22
29
-7
20
17
Osmanlıspor
21
5
4
12
29
40
-11
19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe 3 - 3 Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği 0 - 0 Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş 5 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor 1 - 1 Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk 0 - 2 Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ankaragücü
21
11
6
4
29
17
12
39
3
Ç. Rizespor
21
11
5
5
40
28
12
38
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Altınordu
21
9
5
7
33
27
6
32
6
Giresunspor
21
8
7
6
27
22
5
31
7
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
8
Elazığspor
21
8
6
7
27
24
3
30
9
Gazişehir G.Ant
20
7
8
5
28
15
13
29
10
Balıkesirspor
21
9
5
7
38
33
5
29
11
Adanaspor
20
7
6
7
22
28
-6
27
12
BB Erzurumspor
21
6
8
7
21
24
-3
26
13
Samsunspor
21
6
8
7
20
26
-6
26
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
21
4
5
12
20
33
-13
17
17
Manisaspor
21
7
2
12
24
36
-12
14
18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
-47
4