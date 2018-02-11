Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Özdilek, "Her iki takım içinde önemli bir müsabaka. Bence 3 puanın çok ötesindeydi. Maç çok enteresan ve biz 2,5 gün önce bir kupa maç oynayarak buraya geldik. İkinci yarı itibariyle zorlu bir fikstürden geliyoruz ama her maçta da saha içi mücadelesiyle rakiplere karşı koymaya çalışıyoruz. Alanya zor bir deplasman, özellikle Hikmet hoca ile özellikle kendi evinde daha ofansif oynayan bir kimliği var. Onun için hocayı ve ekibini kutluyorum. Çok enteresan maç oldu, çok kötü başladık ama akabinde golü bulduk. Bu bizi rahatlatacak derken çok çabuk golü yedik. 1-1'den sonra oyun dengelendi. Peşinde kontrataktan goller, pozisyonlar bulabileceğimizi maç öncesi konuşmuştuk ve bununla da saha içinde karşılaştık. 2-1'i yakaladık. Tam devreyi bu skorla kapatırken penaltı oldu. Serkan müthiş bir kurtarış yaptı. İkinci yarıda baskı yiyeceğimizi tahmin ettik. Tabi bir de 10 kişi ile 35 dakika oynamak kolay değil. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Serkan bugün gerçekten bu puanın almasında etkili oldu. Bu maç bizim önümüzü net görme anlamında kıymetliydi. Ben her iki takım oyuncularını da futbol adına gösterdikleri doğru mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Biz sadece bir maç kazandık. Önümüzde 4 gün sonra bir Beşiktaş maçı var. Ona yoğunlaşacağız" dedi.