Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 101-99 yenen Utah Jazz, üst üste 10. galibiyetini aldı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan Utah Jazz, Batı'nın 3. sırasındaki San Antonio Spurs'ü 101-99 mağlup etti.

Ev sahibi Jazz'ı galibiyete, 25 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma üreten Donovan Mitchell, maçı 20 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle tamamlayan Joe Ingles ve 19 sayı, 7 ribauntla oynayan Derrick Favors taşıdı. Rudy Gobert ise 10 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Spurs'te Pau Gasol'ün 15 sayı, 15 ribaunt, 6 asist ve Kyle Anderson'ın 16 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Pelicans'ı Davis sürükledi

New Orleans Pelicans, all-star forveti Anthony Davis'in 38 sayı, 10 ribauntla öne çıktığı Detroit Pistons karşılaşmasını, 118-103 kazandı.

Misafir ekip Pelicans'ta Jrue Holiday 21 sayı, 12 asist, Nikola Mirotic de 21 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza attı.

Art arda 3. yenilgisini alan Pistons'ta Blake Griffin 22 sayı, 6 ribaunt, Andre Drummond ise 13 sayı, 21 ribauntla mücadele etti.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.