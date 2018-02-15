Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp yönetimi, aldığı  karar çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarındaki resmi danışman kadrolarını iptal  etmiştir. Yönetim, gerek gördüğü durumlarda Galatasaray camiasının değerli  mensuplarının destek ve görüşlerine başvuracaktır." ifadeleri kullanıldı.