Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban, Mustafa Akbaş ve Burak Yılmaz katılmadı. Isınmanın ardından şut ve taktik çalışması yapan Trabzonspor, antrenmanın son bölümünde dar alanda taktik çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Trabzonspor’da 33 yaşına giren Dame N’Doya için teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından pasta kesildi.
Trabzonspor Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
21.02.2018 - 15:26 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Etiketler : Alanyaspor Trabzon maçı,trabzonspor,
545394 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/545394.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
4
4
41
21
20
46
2
Galatasaray
22
14
2
6
47
27
20
44
3
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
22
8
9
5
36
32
4
33
8
Göztepe
22
9
6
7
35
35
0
33
9
Kasımpaşa
22
8
5
9
34
37
-3
29
10
Malatyaspor
22
7
7
8
24
28
-4
28
11
Bursaspor
22
7
6
9
31
28
3
27
12
Akhisarspor
22
7
6
9
28
34
-6
27
13
Gençlerbirliği
22
6
7
9
29
35
-6
25
14
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
22
3
3
16
15
44
-29
12
23. Hafta Maçları
23.2.2018
Galatasaray - Bursaspor
24.2.2018
Kayserispor - Kasımpaşa
25.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.2.2018
Alanyaspor - Trabzonspor
25.2.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Antalyaspor
25.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.2.2018
Göztepe - Demir Grup Sivasspor
25.2.2018
Beşiktaş - Fenerbahçe
26.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
23
13
5
5
47
30
17
44
2
Ümraniyespor
22
12
5
5
36
20
16
41
3
Ankaragücü
23
11
7
5
32
22
10
40
4
Altınordu
23
10
6
7
35
28
7
36
5
Gazişehir G.Ant
22
9
8
5
35
17
18
35
6
İstanbulspor
22
10
5
7
25
22
3
35
7
Boluspor
22
10
3
9
29
21
8
33
8
Elazığspor
22
8
7
7
28
25
3
31
9
Giresunspor
22
8
7
7
27
24
3
31
10
Balıkesirspor
23
9
6
8
39
37
2
30
11
Adanaspor
22
8
6
8
26
34
-8
30
12
BB Erzurumspor
22
7
8
7
26
25
1
29
13
Samsunspor
23
6
10
7
22
28
-6
28
14
Eskişehirspor
22
8
6
8
40
33
7
27
15
Adana Demirspor
22
6
6
10
28
33
-5
24
16
Denizlispor
22
5
5
12
22
33
-11
20
17
Manisaspor
22
7
2
13
25
38
-13
14
18
Gaziantepspor
23
1
4
18
9
61
-52
4