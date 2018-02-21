Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında dün akşam oynanan Chelsea – Barcelona karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ayağının tozuyla derbiye çıkıyor.
Performansıyla futbolseverlerden geçer not alan Çakır’a hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde hakem olacağı tebliğ edildi. Ajansspor’da Özgür Sancar’a konuşan eski hakem Mehmet Fatih Gökçe, “Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır olacak. Çakır’a görevi tebliğ edildi. Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Barış Şimşek olacak” dedi.
Derbinin hakemi belli oldu!
21.02.2018 - 17:21 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında dün akşam oynanan Chelsea – Barcelona karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ayağının tozuyla derbiye çıkıyor.
Etiketler : Besiktas,Fenerbahce,Cüneyt cakir,derbi,
545418 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/545418.aspx
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M.
A.
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A.
P.
1
Ç. Rizespor
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5
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Ümraniyespor
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Ankaragücü
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