Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları belirtildi.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Malatyalı öğrenciler idmanı izledi
Fenerbahçe'nin antrenmanını, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Malatyalı Öğrenciler Birliği üyesi bir grup öğrencinin de izlediği kaydedildi.
Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen öğrencilerin, takım kaptanı Mehmet Topal'a plaket takdim edip, fotoğraf çektirdikleri aktırıldı.