Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

QUARESMA ANTRENMANA KATILMADI

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Ricardo Quaresma, Adriano Correia ile sakatlığı süren Pepe katılmadı. Kasığından problem yaşayan Caner Erkin salonda çalıştı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Anderson Talisca da salonda bir antrenman yaptı.

İki grup halinde koşularla idmana başlayan siyah-beyazlılar, pas ve top kontrolü üzerinde durdu. Beşiktaş'ın antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

ÖZYAKUP İLE TOSIC ARASINDA TARTIŞMA

Çift kale maç sırasında Oğuzhan Özyakup ile Dusko Tosic arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş, her iki oyuncuyu sakinleştirdi.

Dizi oyuncusu Aras Bulut İynemli de çalışmayı izledi. İynemli, antrenmanın ardından Gökhan Gönül ve Tolgay Arslan ile bir süre sohbet etti.

Siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.