Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da UEFA yetkilileriyle mali konuların ele alınacağı görüşme öncesi yöneticiler, yarın İsviçre'ye gidecek.

UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek görüşmeler için İsviçre'ye gidecek sarı-kırmızılı kulüp heyetinde, başkan Mustafa Cengiz ile bazı yöneticiler yer alacak.

Sarı-kırmızılı kulübün mali durumunun ele alınacağı ve 9 Mart Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda yöneticiler, UEFA Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde yapılan denetlemeler sonrası sözlü izahta bulunacak.