Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent’te oynanan MKE Ankaragücü - Adanaspor müsabakasında stadı dışarıdan besleyen trafonun patlamasıyla elektrikler kesildi ve maç tatil edildi. Spor Toto 1. Lig 26. haftasında MKE Ankaragücü ve Adanaspor müsabakası Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanıyordu. Mücadelede Ankaragücü 1-0 öndeyken maçın 9. dakikasında stadı dışarıdan besleyen trafo patlaması nedeniyle stada jeneratörle yüzde 80 kapasiteyle elektrik verildi.

39. dakikaya kadar dayanan jeneratör de patlayınca stadın ışıkları tamamen kesildi. Maçın hakemi Bülent Birincioğlu iki takımın oyuncalarıyla soyunma odasına gitti. Birincioğlu, prosedür gereği yaklaşık 25 dakika bekledikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı görüşme sonrası maçı erteledi. TFF maçın ne zaman oynanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.