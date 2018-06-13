Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda maçlar, 11 farklı şehirdeki 12 statta yapılacak.
Dünya Kupası karşılaşmaları, Luzhniki Stadı (Moskova), Spartak Stadı (Moskova), Kaliningrad Stadı (Kaliningrad), Volgograd Arena (Volgograd), Ekaterinburg Arena (Ekaterinburg), Fisht Stadı (Soçi), Kazan Arena (Kazan), Nizhny Novgorod Stadı (Nizhny), Samara Arena (Samara), Rostov Arena (Rostov), Saint Petersburg Stadı (Saint Petersburg), Mordovia Arena'da (Saransk) oynanacak.
Turnuvaya ev sahipliği yapacak statlar ve ayrıntıları şöyle:
Luzhniki Stadı
Dünya Kupası'nın açılış ve final maçlarına da ev sahipliği yapacak 80 bin kişilik Luzhniki Stadı, Moskova'da bulunuyor.
Luzhniki stadı organizasyon boyunca Saint Petersburg Stadı ile 7'şer maça ev sahipliği yaparak turnuvanın en fazla karşılaşmasının oynanacağı iki stattan biri olacak.
Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşmalar şöyle:
14 Haziran: 18.00 Rusya-Suudi Arabistan
17 Haziran: 18.00 Almanya-Meksika
20 Haziran: 15.00 Portekiz-Fas
26 Haziran: 17.00 Danimarka Fransa
1 Temmuz: 17.00 Son 16 turu
11 Temmuz: 21.00 Yarı final
15 Temmuz: 18.00 Final
Spartak Stadı
Moskova'daki ikinci stat olan Spartak Stadı, 42 bin kapasiteye sahip.
Spartak Stadı'nda oynanacak karşılaşmalar şöyle:
16 Haziran: 16.00 Arjantin-İzlanda
19 Haziran: 18.00 Polonya-Senegal
23 Haziran: 15.00 Belçika-Tunus
27 Haziran: 21.00 Sırbistan-Brezilya
3 Temmuz: 21.00 Son 16 turu
Saint Petersburg Stadı
2017'de açılışı yapılan Saint Petersburg Stadı 67 bin kapasiteye sahip.
Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak maçlar şöyle:
15 Haziran: 18.00 Fas-İran
19 Haziran: 21.00 Rusya-Mısır
22 Haziran: 15.00 Brezilya-Kosta Rika
26 Haziran: 21.00 Nijerya-Arjantin
3 Temmuz: 17.00 Son 16 turu
10 Temmuz: 21.00 Yarı final
14 Temmuz: 17.00 Üçüncülük maçı
Kaliningrad Stadı
Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad şehri, Litvanya, Polonya ve Baltık Denizi ile çevrilidir.
35 bin kişilik Kaliningrad Stadı, 4 grup maçına ev sahipliği yapacak.
Kaliningrad Stadı'nda oynanacak maçlar şöyle:
16 Haziran: 22.00 Hırvatistan-Nijerya
22 Haziran: 21.00 Sırbistan-İsviçre
25 Haziran: 21.00 İspanya-Fas
28 Haziran: 21.00 İngiltere-Belçika
Volgograd Arena
Rusya'nın güneyinde yer alan Volgograd'daki Volgograd Arena 4 maça ev sahipliği yapacak.
45 bin seyirci kapasitesine sahip Volgograd Arena'da oynanacak maçlar şöyle:
18 Haziran: 21.00 Tunus-İngiltere
22 Haziran: 18.00 Nijerya-İzlanda
25 Haziran: 17.00 Suudi Arabistan-Mısır
28 Haziran: 17.00 Japonya-Polonya
Ekaterinburg Arena
Ekaterinburg şehri Rusya'daki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan şehirler içinde en doğuda yer alanı konumunda bulunuyor.
35 bin kapasiteli Ekaterinburg Stadı farklı tribün yapısı ile dikkat çekiyor.
Ekaterinburg Stadı'nda şampiyona boyunca 4 grup maçı oynanacak.
Ekaterinburg Stadı'nda oynanacak maçlar şöyle:
15 Haziran: 15.00 Mısır-Uruguay
21 Haziran: 18.00 Fransa-Peru
24 Haziran: 18.00 Japonya-Senegal
27 Haziran: 17.00 Meksika-İsveç
Fisht Stadı
Rusya'nın güneyinde yer alan Soçi şehrindeki Fisht Stadı 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.
47 bin kişilik kapasiteye sahip Fisht Stadı'nda oynanacak maçlar şöyle:
15 Haziran: 21.00 Portekiz-İspanya
18 Haziran: 18.00 Belçika-Panama
23 Haziran: 21.00 Almanya-İsveç
26 Haziran: 17.00 Avustralya-Peru
30 Haziran: 21.00 Son 16 turu
7 Temmuz: 21.00 Çeyrek final
Kazan Arena
Rus ekibi Rubin Kazan'ın sahası olan Kazan Arena yaklaşık 45 bin kişi kapasiteli.
Kazan Arena, 4 grup maçının yanı sıra bir son 16 turu ve bir çeyrek final maçına da sahne olacak.
Kazan Arena'da oynanacak maçlar şöyle:
16 Haziran: 13.00 Fransa-Avustralya
20 Haziran: 21.00 İran-İspanya
24 Haziran: 21.00 Polonya-Kolombiya
27 Haziran: 17.00 Güney Kore-Almanya
30 Haziran: 17.00 Son 16 turu
6 Temmuz: 21.00 Çeyrek final
Nizhny Novgorod Stadı
45 bin kişilik Nizhny Novgorod Stadı'nda şu karşılaşmalar yapılacak:
18 Haziran: 15.00 İsveç-Güney Kore
21 Haziran: 21.00 Arjantin-Hırvatistan
24 Haziran: 15.00 İngiltere-Panama
27 Haziran: 21.00 İsviçre-Kosta Rika
1 Temmuz: 21.00 Son 16 turu
6 Temmuz: 17.00 Çeyrek final
Samara Arena
45 bin kişilik Samara Arena'da oynanacak maçlar şöyle:
17 Haziran: 15.00 Kosta Rika-Sırbistan
21 Haziran: 15.00 Danimarka-Avustralya
25 Haziran: 17.00 Uruguay-Rusya
28 Haziran: 17.00 Senegal-Kolombiya
2 Temmuz: 17.00 Son 16 turu
7 Temmuz: 17.00 Çeyrek final
Rostov Arena
45 bin kişilik Rostov Arena'da oynanacak maçlar şöyle:
17 Haziran: 21.00 Brezilya-İsviçre
20 Haziran: 18.00 Uruguay-Suudi Arabistan
23 Haziran: 18.00 Güney Kore-Meksika
26 Haziran: 21.00 İzlanda-Hırvatistan
2 Temmuz: 21.00 Son 16 turu
Mordovia Arena
44 bin kişilik Mordovia Arena'da oynanacak maçlar şöyle:
16 Haziran: 19.00 Peru-Danimarka
19 Haziran: 15.00 Kolombiya-Japonya
25 Haziran: 21.00 İran-Portekiz
28 Haziran: 21.00 Panama-Tunus