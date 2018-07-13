Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Altınordu’dan genç yetenekler Berke ve Barış’ı kadrosuna katan Fenerbahçe’de transfer beklentisi sürüyor. Sarı-lacivertli camia yönetimin yapacağı takviyeleri heyecanla takip ederken, bu konudaki en sabırsız isim ise teknik direktör Phillip Cocu. Hollanda basınına Fenerbahçe’deki hedefleriyle ilgili açıklamalar yapan Cocu “Burada sonuç almak zorunda olduğumun farkındayım. Her kulvarda en üstte yer almak zorundayız” ifadesinde bulundu. Damien Comolli ile ilk görüşmesini anlatan Hollandalı “Beni çok ciddi analiz etmiş. Bu görev için neden beni istediğini de net şekilde anlattı. Benim için hoş bir sürpriz oldu. Çünkü bir planın olması, ödevlerini çok iyi yapması önemliydi. Bu, futbolda bu çok sık olmaz” yorumu yaptı.



Önceliğim para değil

PSV’de yaptıklarını Fenerbahçe’de geliştirmek istediğini vurgulayan Phillip Cocu, önceliğinin maddiyat olmadığının da altını çizdi. Parayı önemsemediğini vurgulayan teknik adam “Elbette sözleşme parayla ilgili ancak PSV’dekinden farklı değil. Hiçbir zaman büyük paralar peşinde olmadım” açıklaması yaptı. Hollandalı teknik adam yönetime de “Takıma takviye şart” mesajı gönderdi. Bir forvet, stoper ve orta saha transferi istediğini belirten Cocu, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına forvetsiz çıkmak istemediğini özellikle belirtti. Geçen sezon sarı-lacivertli formayı giyen Janssen için Tottenham’la masaya oturan Comolli, bir yandan da Belçikalı Batshuayi için Chelsea ile pazarlık yapıyor. Orta saha için ön plana çıkan isim ise Mali asıllı Fransız Moussa Sissoko.

JOSEF DE SOUZA ÇOK NET: ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza önümüzdeki sezonla ilgili hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Phillip Cocu’nun oynatmak istediği oyunla ilgili sıkı bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Souza “Her şeyden önce kazanmaya alışık bir hocamız var. Bizim buna ihtiyacımız var. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz. Nasıl bir futbol oynatmak istediğini bizlere anlatıyor. Stoperde daha önce de oynadım. Nerede görev verilirse oynarım” dedi. Takıma katkı sağlamaktan ve bu sezonu şampiyon tamamlamaktan başka bir şey düşünmediğini dile getiren Brezilyalı oyuncu “Dirk Advocaat döneminde hücuma daha yakın oynadım ve 7 gol attım. Geçen sene daha defansif oynadım. Takıma katkı sağladıktan sonra nerede oynadığımın önemi yok. Biz sezonu şampiyon bitirmek istiyoruz. Bunu da başaracağız. Her değişim pozitif katkı sağlar. Yeni başkanımız ve hocamızla şampiyon olmamız çok önemli” dedi.

ACI HABER! BEBEĞİNİ KAYBETTİ...

Josef De Souza, dünkü kampta basın toplantısı düzenledikten birkaç sonra Instagram hesabından acı bir haber verdi. Brezilyalı oyuncu eşinin düşük yaptığını ve doğumunu bekledikleri bebeklerini kaybettiklerini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü de Josef-Danielle çifti için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

İlk rakip Lozan

Sezonu 28 Haziran’da açıp ilk hazırlık maçını İstanbulspor’la yapan Fenerbahçe bugün de İsviçre’de Lozan ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin İsviçre temsilcisiyle yapacağı maç 20.00’de başlayacak.



Comolli’den espri

Sabah antrenmanını izleyen sportif direktör Damien Comolli gazetecilerin sohbet talebini kibarca geri çevirdi. Fransız “Ben sıkıcı bir adamım. Benimle konuşursanız sıkılırsınız” dedi.

Volkan açık kapatıyor

Sözleşme yeniledikten sonra takıma katılan Volkan Demirel, antrenman eksiğini kapatmak için ekstra mesai yapıyor. Kaleci antrenörü Murat Öztürk’ün özel olarak ilgilendiği kaptanın 10 gün içinde takımın seviyesini yakalaması bekleniyor.