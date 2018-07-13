Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesel alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."