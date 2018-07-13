Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesel alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Galatasaray, Endoğan Adili'yi gönderdi
13.07.2018 - 11:00 | Son Güncelleme: 13.07.2018 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Endoğan Adili'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
Etiketler : galatasaray,endoğan adili,
571429 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/571429.aspx
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Akhisar Bld.Spor
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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Beşiktaş
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Galatasaray
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Göztepe
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Kasımpaşa
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Konyaspor
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Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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Malatyaspor
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Başakşehir
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Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
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Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
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Sivasspor - Alanyaspor
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Beşiktaş - Akhisarspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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Kayserispor - Antalyaspor
12.8.2018
Fenerbahçe - Bursaspor
12.8.2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
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0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
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0
0
0
0
0
4
Altay
0
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0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
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0
0
0
8
Denizlispor
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9
Elazığspor
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10
Eskişehirspor
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11
Gaziantep BB
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12
Gençlerbirliği
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13
Giresunspor
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Hatayspor
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Karabükspor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniyespor
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İstanbulspor
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