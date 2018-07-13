Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu İstanbul'a getirdi. Türk Hava Yolları'nın tarifleli seferiyle 19.35'te ailesi ve menajeri Joott Ebergen'le birikte İstanbul Atatürk Havalimanına gelen Kadıoğlu'nu Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Genç futbolcu ve ailesi daha sonra havalanından ayrıldı.

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

18 yaşındaki genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da Nijmegen takımında forma giyiyor.. 2021 yılına kadar şu anki takımı ile sözleşmesi var. Kadıoğlu, bugüne kadar Mijmegen formasını toplamda 70 kez giydi ve toplamda 12 gol 16 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu Hollanda'nın alt yaş takımlarında ise 35 maçta forma giyerken burada da 9 gollük katkıda bulundu.