Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, gurbetçi futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transferini resmi sitesinden duyurdu. Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçeli oldu. Sarı-lacivertliler, dün İstanbul'a getirdiği genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transferini resmi sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, NEC Nijmegen forması giyen, Hollanda genç milli takımı oyuncusu, 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştır. Ferdi Kadıoğlu'na Fenerbahçe Ailesi'ne hoşgeldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz."

COCU: FERDİ TAKIMA DAHİL OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Ferdi'nin transferiyle ilgili şu sözleri kullandı:

'Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum.'"

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

18 yaşındaki genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da Nijmegen takımında forma giyiyor.. 2021 yılına kadar şu anki takımı ile sözleşmesi var. Kadıoğlu, bugüne kadar Mijmegen formasını toplamda 70 kez giydi ve toplamda 12 gol 16 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu Hollanda'nın alt yaş takımlarında ise 35 maçta forma giyerken burada da 9 gollük katkıda bulundu.