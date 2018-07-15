Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin Lozan’a 2-1 yenildiği hazırlık maçından sonra basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren teknik direktör Phillip Cocu, gerçekçi konuştu. Transfer beklentisini gizlemeyen Hollandalı, “Gelecek oyuncular için sayı vermek zor. Bu durum hangi transferleri başarıyla bitirebileceğimize bağlı. Gidecekler ancak gelenlerden sonra belli olacak” ifadesiyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. “Ben tamamen elimdeki oyuncu grubuna odaklanıyorum” ifadesiyle soruna değil çözüme odaklı olduğunu gözler önüne seren Cocu, “Öncelikli düşüncemiz kimin gidip kimin geleceği değil. Bu takımı ağustosta oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlamak. Elimizdeki oyunculara yatırım yapmak durumdayız” açıklamasında bulundu.



Transferde atak şart

Futbolcuların yaşları ve kariyerleriyle ilgili ön yargılı olmadığını dile getiren Phillip Cocu, “Ben her zaman maçları kazanmayı düşünürüm ve bunun için de en iyi takımı sahaya sürmek isterim” derken, “Formayı giyme arzularını bana göstermeleri gerek” sözleriyle de genç oyunculara mesaj yolladı. Takımdaki golcü krizini çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Cocu, “Önümüzde sınırlamalar var. İmkânlarımız dâhilinde doğru seçimleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Kolay değil ama doğru kararı verebilmek için zamanı iyi kullanmaya çalışıyoruz” dedi. Hollandalı basın önünde olumlu konuşsa da, transferlerin gecikmesinden duyduğu rahatsızlığı Damien Comolli’ye açıkça belirtti ve işlerin hızlandırılmasını talep etti.