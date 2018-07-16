Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökmen Şahin

Ünal Karaman yönetiminde yeni bir sayfa açan ve ekonomik zorluklar sebebiyle transferde zorlanan Trabzonspor, ilk özel sınavını verdi. Yurt dışı kampındaki rakip Slovenya ekibi NK Triglav Kranj ekibiydi. Karadeniz ekibi sahaya Uğurcan - Pereira, Hüseyin Türkmen, Mustafa Akbaş, Ibanez - Cafer Tosun (Murat Cem dk. 40), Yüksel Şişman (Olcay dk. 82) - Alihan Tüncer (Ahmet Hakan dk.76) Muhammet Beşir (Sheydaev dk. 70), Abdulkadir Parmak - Roddellega (Onazi dk 61) onbiriyle çıktı. Perdeyi Rodallega açtı. Hem de güzel bir golle. 32’de Alihan’ın ortasını Kolombiyalı yarım voleyle tamamladı ve oyundaki üstünlüğü tabelaya da taşıdı. Devre 1-0 sona erdi.

Çalışmanın karşılığı

Dakikalar 67’yi gösterdiğinde Alihan ceza sahası içinde düşürüldü. Kazanılan penaltıyı Ibanez kullandı ve tabelayı 2-0 yaptı. Maç sonu değerlendirmede bulunan teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularını tebrik ettiğini belirterek “İyi bir başlangıç ve iyi bir moral oldu. En azından çalıştıklarının karşılığını alması açısından önemliydi. O açıdan bizim için sevindirici. Tüm oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir anda her şeyin dört dörtlük olmasını beklemek hayal kırıklığı olur. Oyuncular sahada ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Bu yoğun tempoya rağmen bunu yaptı” ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz risk altında!

Bordo-mavililerde can sıkıcı bir gelişme yaşandı. Slovenya kampında bulunan ve tedavisine devam edilen golcü oyuncunun sol kasığındaki ağrıların devam ettiği öğrenildi. Kontrol için İstanbul’a dönen Burak Yılmaz’ın ameliyat riski bulunuyor. Eğer Yılmaz operasyon geçirirse ligin ilk 3-4 haftasında oynaması zor görünüyor.



Castillo-Sosa tribüne çıktı

Kadro konusunda yokluk çeken Trabzonspor’da bir de sakatlar vardı. Tedavilerine devam edilen oyunculardan Castillo, Sosa, Batuhan Artaslan, Onur, Kâmil Ahmet Çörekçi ile birlikte kaleciler Esteban ve Furkan Taş özel maçı tribünden izledi. Yöneticilerden Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ile yönetim kurulu üyeleri Özer Bayraktar ve Lokman Sadıklar da maçtaydı.