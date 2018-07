Türkiye Gazetesi

Gökmen Şahin

Trabzonspor’a transferi sürpriz olmuştu. “Uyum sağlar mı, nasıl bir performans sergiler” derken soru işaretlerini kısa sürede kaldıran eski Kartal Olcay Şahan önemli işlere imza atmıştı. Yusuf Yazıcı ile oda arkadaşı olan ve genç isimle yakından ilgilenen Olcay, tecrübelerini aktarmış ağabeylik yapmıştı. Şimdi de görüntü farklı değil. Slovenya kampında kadrosunda altyapıdan çok oyuncu olan bordo-mavililerde Olcay’ın rolü yine aynı. Gençlerin elinden tutmak onlara tecrübelerini aktarmak ve güven aşılamak. Sadece bununla da sınırlı değil. Şahan performansı, hırsı ve isteğiyle teknik direktör Ünal Karaman’ın gözüne girmiş görünüyor. Öyle ki stoper bölgesinde problem yaşayan Karaman zaman zaman Olcay’a savunma da yaptırıyor.



Ağabeylik yapıyorum

Olcay, kanat oyuncusu transferinin gündemde olduğu hatırlatılınca her zaman rekabete hazır olduğunu söylerken, “Trabzonspor’un oyuncusuyum, büyük takım oyuncusuyum. Rekabet her zaman olacak, olmazsa başarı olmaz. Ben kendimi kanıtlamış biriyim. Sonuçta iyi olan oynar. Hocam ile diyaloğum çok iyi. Genç oyuncular beni ağabey olarak görüyorlar ve ben de sorumluluk almak istiyorum” ifadelerini kullandı. Ünal Karaman’ın oyun anlayışını doğru bulduğunu da belirten Olcay, “Geldiği günden itibaren söylüyor. Trabzonspor’un her oyuncusunun canını dişine takması lazım. Antrenmanlardaki çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki, hocamızın felsefesi doğru yol” dedi.

Trabzon’dan tek vuruş

Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hırvatistan’ın Lokomotiva Zagreb takımını 1-0 mağlup etti. Slovenya’nın başkenti Ljubljana yakınındaki Kranj kasabası ile aynı ismi taşıyan statta oynanan hazırlık maçında bordo-mavililer üstün bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmanın tek golünde 75’te Ramil Sheidaev fırsatçılığını konuşturdu. Rakip kalecinin topu uzaklaştırmaya çalıştığı bir pozisyonda araya giren Ramil, güzel bir vuruş ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, 20 Temmuz’da Rusya’nın Spartak Moskova, 23 Temmuz’da ise Katar’ın El Duhail takımlarıyla karşılaşacak.

Trabzonspor Basketbol!

Trabzonspor Basketbol Kulübü, yeni sezonda da aynı isimle yola devam etmeleri konusunda Türkiye Basketbol Federasyonunun karar verdiğini bildirdi. Açıklamada “Takımımız Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunda da mücadelesine Trabzonspor Basketbol Kulübü olarak devam edecektir” denildi.