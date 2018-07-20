Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Başkanından hocasına yenilenen Fenerbahçe, kadrosunu şimdilik genç isimlerle takviye etse de Süper Lig için umut verici bir görüntü sergiliyor. İstanbul’da başladığı yeni sezon hazırlıklarını 10 günlük İsviçre kampıyla sürdüren sarı-lacivertlilerde camianın beklediği transferler henüz gerçekleşmemiş de olsa Phillip Cocu ve öğrencileri Türkiye’ye daha güçlü döndü. Kampta öne çıkan isimlerin geçen sezon eleştiri yağmuruna maruz kalanlar olması ilginç bir not olurken, yeni bir başlangıç yapması beklenen Ozan ve Salih henüz bekleneni veremedi. Gençlerin yenileri Berke, Barış ve Ferdi alkış toplarken, kıdemlilerden sadece Oğuz Kağan, Phillip Cocu’nun gözüne girmeyi başardı. Uygar, Ahmethan, Samed, Serhat, Oytun ve Erten’e ise kiralık yolu göründü.



Neredesin Valbuena?

Geçen sezonun müzmin sakatı Mehmet Ekici yine kas ağrılarıyla gündeme gelirken, Aykut Kocaman’ın kulübeye çivilediği Valbuena, Cocu döneminde de Aatıf’ın gerisinde kalacağını gösterdi. Tabii takımda kalırsa! Elbette bu durumda Fransız’ın pasifliği kadar, Aatıf’ın çalışkanlığının da büyük etkisi var. Aatıf kadar ön plana çıkan bir diğer isim ise Elif Elmas. Geçen sezonun ilk yarısını FIFA’nın işgüzarlığı, ikinci yarısını ise bel ağrıları sebebiyle kaçıran Türk asıllı Makedon oyuncu görünüyor ki, Cocu’nun ideal 11’i için güçlü bir aday.



Kampın yıldızı Volkan

Ancak kampın gerçek yıldızı hiç şüphesiz kaptan Volkan Demirel oldu. Takımın en yaşlı ismi olmasına ve imzasındaki gecikme yüzünden çalışmalara iki hafta rötarlı başlamasına rağmen Volkan, hem çalışkanlığı hem de performansıyla Cocu’nun takdirini kazanmış durumda. Futbolculuğunda Volkan’a rakip olan Cocu, tecrübeli kaleciyle saha dışında da son derece samimi görüntüler sergiledi. Fenerbahçe’nin hem son kalesi hem kaptanı pozisyonundaki Volkan, âdeta Cocu’nun yardımcısı pozisyonunu da üslendi. Damien Comolli, Volkan’ın dönüşü sonrası “Kaleci transferine ihtiyacımız” yok diyerek kaptanın önemini vurgularken, İsviçre kampı 1 numara başta olmak üzere ilk 11’in de büyük ölçüde netleşmesini sağladı.



Topal-Josef bozulmaz

İdeal oyun kurgusu olan 4-3-3- Fenerbahçe’de oturtmaya çalışan Cocu mevcut kadrodaki savunma tercihini Isla, Skrtel, Neustädter, Hasan Ali’nin yerleri garanti görünürken, İsmail bu sezon bir nebze olsun sol beki zorlayacak gibi. Ancak Cocu’nun en ilginç tercihi orta alanda görülecek gibi. Josef ve Mehmet Topal’ı ayrı ayrı deneyen, farklı mevkilerde kullanan Hollandalı, İstanbul ve Lozan maçlarından sonra ikisini bir arada kullandı ve bu tercihinden memnun kaldı. Josef ile Topal’ın arasına Elif’i yerleştirerek hücum gücünü artıran Cocu, ileri üçlüde ise en çok Alper, Giuliano, Aatıf’tan memnun kaldı.



Soldado taşları oynatacak

Ancak bu süreçte Soldado’nun yokluğu, Dirar’ın kampa geç katılması da etkin oldu. Alper’in geleceği Dirar’ın performansına göre netleşecek. Aatıf ile Giuliano’nun yerleri garanti görünse de Soldado iyileşince bu kurgu da büyük ihtimalle değişecek. Özetle futbolcu performanslarındaki iniş çıkışlar dışında Cocu’nun takımı ile Aykut Kocaman’ın takımı arasındaki pek bir fark görülmüyor. Sonuca gidişlerde ufak farklar olsa da oyuncu tercihleri neredeyse aynı. Geçen sezonun ilk 11 haftasındaki hatalar yapılmadığı takdirde mevcut kadro Süper Lig için yeterli denilebilir. Ancak Fenerbahçe camiasının beklentisi bunun çok daha üzerinde. Özellikle 10 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi fırsatını değerlendirmek için takviye şart.

Valbuena satılık

Fenerbahçe’nin İsviçre kampı sonrası teknik direktör Phillip Cocu takımdan göndermeyi düşündüğü isimleri belirledi. Sportif direktör Damien Comolli ile konakladıkları Divan Otel’de bir toplantı yapan Cocu, Valbuena, Ozan Tufan ve Salih Uçan’a gelen tekliflerin değerlendirilebileceğini söylerken, genç oyuncular, Uygar, Ahmethan, Samed, Serhat, Oytun ve Erten’in de kiralanabileceğini belirtti. Aykut Kocaman’ın gözdesi Oğuz Kağan ise Cocu’nun da gözüne girerek takımda kalmayı garantiledi. Yerli oyuncuların tamamı için çok sayıda talip olduğu öğrenildi.