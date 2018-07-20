Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Şampiyon Galatasaray’da, İsviçre kampında oynanan PSV Eindhoven karşılaşması moralleri biraz bozdu. Rakibine 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda özellikle savunma ağır sinyaller verdi. Serdar Aziz’in hafif sakatlığı bulunurken, stoper bölgesinde Maicon ile Ahmet’in görev yaptığı Galatasaray savunması basit hatalarla rakibine birçok pozisyon imkânı tanıdı. Teknik direktör Fatih Terim’in mutlaka transfer istediği stoper bölgesine takviyenin şart olduğu gün gibi ortaya çıkarken, tecrübeli teknik adamın idarecilere ilk hedef olarak gösterdiği isim Jason Denayer’di. Bonservisi Manchester City’de olan Belçikalı savunmacının kiralanması ya da bonservisiyle alınması için yeniden İngiltere’ye çıkarma yapılacak.



Aklı Cimbom’da

İngiliz takımının teknik direktörü Pep Guardiola’nın ABD’deki kamp kadrosunda yer verdiği Jason Denayer’in de aklının Galatasaray’da olduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılı takıma gelmek için tüm fedakârlığı yapmaya hazır olduğu aktarıldı. Manchester City’de sürekli form şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Denayer, sarı-kırmızılı yöneticilere de “Beni alın” mesajı gönderdi. Öte yandan Galatasaray’ın İngiltere’deki bir başka hedefi Ndiaye için de girişimler sürüyor. Çift yönlü bir orta saha oyuncusuna da ihtiyaç duyan sarı-kırmızılılar iki eski yıldızına bir an önce kavuşmak istiyor.

Sistematik Aslan

Galatasaray’da Fatih Terim’in en büyük yardımcısı oyuncular için ayrıntılı olarak tutulan analizler olacak. Bu konuda çalışan analistler, performans, sağlık ve beslenme gibi her futbolcunun istatistiklerini tutup bir havuzda topluyor, Terim, istediği zaman kendisine iletiliyor. Wyscout sistemi, futbolcuların cep telefonuna da yüklendi. Oyuncular orada pozisyonlarını görebiliyor.

Trezeguet’ye bir adım

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Kasımpaşalı Mahmoud Trezeguet sarı-kırmızılılara bir adım daha yaklaştı. Mısırlı oyuncu geçtiğimiz günlerde Slavia Prag için sağlık kontrolünden geçmiş, ancak Çek kulüp 5 milyon avroluk bonservis bedelini zamanında yatırmadığı için bu transfer askıya alınmıştı. Slavia Prag’ın finans direktörü Daniel Konrad, Çekya futbolu için bir rekor anlamına gelen Trezeguet transferinden resmî olarak vazgeçtiklerini açıkladı. İki gün önce bir açıklama yapan teknik direktör Jindrich Trpisovsky ise Trezguet’yi uzun zamandır izlediklerini ve transferini çok istediklerini belirtmişti. Kasımpaşa’ya teklifini sunan Galatasaray, gelecek cevabı beklemeye başladı.

Selçuk hazır kıta

Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, PSV ile oynanan maçında oyunda kaldığı ilk yarıda tecrübesiyle vazgeçilmez olduğunu ortaya koydu. Rakibe önde baskı kuran, oyunu iyi yönlendiren tecrübeli isim yorgunluğu sebebiyle ikinci yarının başında kenara alındı.



Savunma çöktü

Serdar Aziz’in sakatlığında Galatasaray savunması iyice SOS vermeye başladı. Geçen sezon da kulübeye çakılı kalan Maicon, Fatih Terim’in gözüne girmeyi başaramadı. Ahmet Çalık da savunmada formsuzluğuyla göze batan isimlerden biriydi. Savunmanın uyumsuzluğu Fatih Terim’i en çok düşündüren konu oldu.