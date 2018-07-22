Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe Ali Koç başkanlığında Kadıköy’de oynadığı ilk karşılaşmada Hollanda temsilcisi Feyenooord ile 3-3 berabere kaldı. Phillip Cocu’nun da Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak Şükrü Saracoğlu’na çıktığı ilk maçta özellikle ilk yarıda oynadığı atak futbolla taraftarlarını mest etti ama son dakikalarda oyundan düşünce kalesinde 3 gol gördü. Sıcak bir yaz akşamı tribünlerde 20 bini aşkın taraftara karşı oynayan Fenerbahçe henüz 7. dakikada öne geçmeyi başardı. Uzun topla takımını atağa kaldıran Elif Elmas’ın pasıyla topla buluşan Giuliano, Alper’e verdiği derin pasla arkadaşını gol pozisyonuna soktu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Alper’in şutu Bijlow’dan sekerken, topu iyi takip eden Elif ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.



Şok goller

13’te Valbuena orta sahada kazandığı pası iyi bir koşu yapan yeni transfer Barış’a gönderdi. Genç oyuncu Feyenoord savunmasnın müdahalesiyle yerde kalınca kazanılan penaltı vuruşuyla Giuliano farkı ikiye çıkardı: 2-0. 18’de Fenerbahçe’nin son dönemde parlayan yıldızı Elif Elmas, atağa katılan Isla’yı çok iyi gördü, Şilili oyuncunun ortasını iyi değerlendiren Valbuena kafayla vuruşuyla tribünleri yeniden sevindirdi: 3-0. Alper’in 32’de düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Giuliano kaleci Bijlow’u geçemeyince ilk yarı bu 3-0 sona erdi. Sarı-lacivertliler maçı 3-0 biterecekti ama son dakikalarda yediği goller şok etkisi yaptı. 87’de Berghuis, 90’da Toornstra’nun golleri farkı 1’e indirdi. Berghuis uzatmanın bitimine 5 saniye kala kazanılan penaltıyı da gole çevirdi ve skoru belirledi: 3-3.

Van Persie yuhalandı

Geride kalan sezonun devre arasında Feyenoord’a transfer olan Van Persie’ye Kadıköy’de tepki vardı. Tribünlerin bir kısmı golcü oyuncuyu alkışlarken, bir kısmı ise yuhaladı. Hollandalı yıldız ayağına her top geldiğinde de ıslıklandı.



Feyenoord hocasız!

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında dün akşam oynanan hazırlık maçına rakip teknik direktör Van Bronckhorst gelemedi. Hollandalı çalıştırıcının takımla İstanbul'a geldiği ancak ailevi bir problemden dolayı maçta takımının başında yer alamadığı öğrenildi.



Kadıköy’de ilkler yaşandı

Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk kez taraftarının önüne çıkarken sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Phillip Cocu ile yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu ilk kez Kadıköy’ün çimlerine ayak bastı.

Yorulmamız normal

Son dakikalarda gelen gollerle Feyenoord ile oynanan hazırlık maçından 3-3 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi. İlk 60-65 dakika iyi oynadıklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, “Hücumda istediklerimizi yaptık. İyi bir pas oyunu oynadık, hareketli bir oyun vardı, topu da dolaştırdık. Son 20 dakikadan ise memnun değilim. Yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Bazı oyuncuların yorgun olması normaldı ve taktiksel olarak akıllıca oynamadık” dedi. Cocu ayrıca, Eljif Elmas ve Barış Alıcı için “Büyüleyici bir görüntü çizdiler” ifadelerini kullandı.