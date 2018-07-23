Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk asıllı yıldız Mesut Özil, Dünya Kupası boyunca kendisine yapılan saldırılar nedeniyle Almanya Millî Takımı’nı bıraktığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğraf sonrasında Almanya’da tepki çeken ve Dünya Kupası döneminde de birçok saldırıya uğrayan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından sitem dolu bir açıklamada bulundu. Dünya Kupası sonrasında böyle bir karar alma aşamasında olduğunu söyleyen Mesut Özil, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çektirdiğim fotoğraf sonrasında birçok saldırıya uğrasam da sonrasında Teknik Direktör Löw ile konuştum ve Dünya Kupası için tatilimi yarıda keserek takıma katıldım. Bu dönemde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel’le de görüştüm ve kendisi bana “Açıklama yap” dedi. Şu anda açıklama yapıyorum ama bunu Grindel istediği için değil, ben istediğim için yapıyorum” dedi.



Heyecan kalmadı

Millî takımı bırakma kararını alırken çok zorlandığını belirten Özil, “Çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya’nın iyi insanları için sahada her zaman her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri ise benim Türk kökenime saygısızlık yaptı ve beni politik propaganda malzemesi olarak kullandı. Artık yeter” ifadelerine yer verdi. Özil ayrıca, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve federasyon görevlileri Bernhd Holzhauer ve Werner Steer’in geçmişte kendisi hakkında kullandığı ırkçı ifadelere de yer verirken bunların yanında kendisinin, ailesinin aldığı tehdit mesajları ve nefret içerikli söylemlerin de aldığı kararda etkili olduğunu belirtti. Mesut, “Bunların hepsi; geçmişte kalmış, yeni kültürlere açık olmayan ve benim de gurur duymadığım bir Almanya’yı temsil ediyor. Eminim ki, birçok onurlu Alman da benim gibi düşünüyordur” dedi.

TÜRK OLDUĞUM İÇİN Mİ?

Almanya Millî Takımı’nda uzun süre oynadığını belirten Mesut Özil, “2014’te Dünya Kupası’nı kazandım, birçok başarıya imza attım. Podolski ve Klose, Polonya asıllı olmasına rağmen Almanya için oynadı ve tepki görmediler. Sorun benim Türk ya da Müslüman olmam mı?” diye konuştu.



İNGİLİZLER ALAY ETTİ

Mesut Özil’in kararı sonrası sosyal medya âdeta yerinden oynadı. İngiliz futbolseverler, Almanya Futbol Federasyonu ile alay ederek, “Mesut keşke İngiltere için oynasaydı. Dünyanın en iyi futbolcularından birine sahip çıkamadılar” şeklinde yorumlar yaptılar.

ISLIKLANMIŞTI

Mesut Özil, ıslıklandığı Dünya Kupası'nda istediği oyunu sergileyemedi ve sadece iki maçta forma giyerken skora katkı yapamadı.

İlkay ne yapacak?

Avrupa futbolunu sarsan Mesut Özil'in millî takımı bırakma kararı sonrası gözler İlkay Gündoğan'a çevrildi. M. City forması giyen oyuncunun da aynı kararı alabileceği öne sürüldü.