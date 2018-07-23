Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feyenoord karşısında attığı şık golün yanı sıra orta sahada pas trafiğini yönlendirmesi ve mücadeleci oyunuyla tribünlerden büyük destek gören Elif’in yükselen form grafiğinde teknik Cocu’nun katkısı da dikkat çekti. Geçen sezon A Takım formasını ligde ve kupada 7 maçta giyen ve sadece 167 dakika sahada kalan genç oyuncu, bu yaz oynanan hazırlık maçlarında ise şimdiden 309 dakika şans buldu.



Cocu çok memnun

Feyenoord maçı sonrası oyuncusunu öven Cocu da Elif’in fizik gücüne vurgu yaparken “Elif’in fizik durumu gerçekten büyüleyici. Maç 120 dakika devam etse bile aynı performansı sergileyecekti. Umarım bu diğer genç oyuncularımıza da örnek olur. Onun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu buraya gelmeden zaten biliyorduk. Çalışırken de bunu daha net görebiliyorum. Bu sezon içerisinde bu takım için önemli bir oyuncu olacak. Çok genç bir oyuncu ama taktik açıdan kendini geliştiriyor” dedi.

“İki senesi var” demişti

Sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Aykut Kocaman, geçen sezonun sonunda katıldığı bir televizyon programında Makedon oyuncunun forma bulması için zamana ihtiyaç duyduğunu ve henüz çok erken olduğunu söylemişti. Elif Elmas’ın Fenerbahçe’nin geleceğinde rol alabileceğini belirten Kocaman “Elif için henüz çok erken. İki sene sonra oynama ihtimali yüksek” demişti.