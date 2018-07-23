Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Mutlu sonla biten bir sezonun ardından Galatasaray’ın yaz dönemi çalışmaları merakla bekleniyordu... İtalya mı, İsviçre’nin İtalya sınırına yakın Lugano şehri mi derken, Zürih’te karar kılındı... Kamp tarihi 1-12 Temmuz olarak açıklandı. Ancak 6 gün rötarlı bir program oldu. Galatasaray baştan bir organizasyon sıkıntısıyla başlamıştı yeni sezona ve bu teknik direktör Fatih Terim’i hiç de memnun etmeyecek türden hatalardı... Tecrübeli teknik adam yine de kampın başından beri pozitifliğini, babacanlığını hiç kaybetmedi... Zürih şehrinin göbeğinde manzarasını apartmanların oluşturduğu bir spor kompleksinde yurt dışı kampına başlayan Galatasaray’da Terim’in takıma kattığı gençler dışında tek yeni isim Muğdat Çelik’ti... Fiziksel yükleme çalışmalarının büyük kısmını İstanbul’da halleden sarı-kırmızılılar, İsviçre’de “Derin kuvvet” yüklemeleri ve topla çalışmalar üzerinde durdu. Tabii en önemlisi Fatih Terim taktik anlayışı oturtmaya çalıştı...

Guardiola modeli 4-3-3

Geçen sezonun ortasında takıma gelir gelmez, aile ortamını oluşturan Fatih Terim, bu olguyu yeni dönemde daha da kuvvetlendirmiş gözüküyordu. Oyuncuların çalışma azminden ve hırsından, hocanın takıma getirdiği ruh âdeta gözümüzün içine giriyordu. Ancak ruhla da bir yere kadar... Fatih Terim, Galatasaray’a bir oyun düzenini, sistemi ve taktik anlayışı oturtmak istiyor... Guardiola’nın Barcelona’sı gibi sahaya önde konuşlanan, oyunu rakip yarı sahada kabullenen, topa sürekli sahip olan ve rakibin ayağında kalmasına müsaade etmeyen bir Galatasaray oluşturmak isteyen Terim, 4-3-3 dizilişini takıma benimsetmeyi hedefledi. Ancak futbolcular takım hâlinde şu an Terim istediklerine, hedeflerine hiç yaklaşamadı. Özellikle PSV Eindhoven ve Valencia maçlarında hatlar arasında kopukluk oluştu ve orta saha ile defans hattı arasındaki uyumsuzluk sürekli hataya meyilli bir Galatasaray ortaya çıkardı. 15 günlük süreç sarı-kırmızılıların orta alanda ve stoper bölgesinde hatta ve hatta santrforda mutlaka transfere ihtiyacı olduğunu gösterdi.

Yenilerde sıfır sıkıntı

Galatasaray’da kampın başından beri takımla olan Muğdat Çelik ile 12 Temmuz’da çalışmalara katılan Henry Onyekuru adaptasyon sıkıntısı yaşamadı. İkisi de bir an önce hocalarının gözüne girmek için ellerinden geleni yaptı. Türkiye’de bugüne kadar hızı ve süratiyle anılan Muğdat’ın antrenmanlarda oyun bilgisinin ve pozisyon alma becerisinin de üst düzey olduğu gözlendi. Onyekuru ise kıvraklığı, ayağına hâkimiyeti, isabetli pasları, hızlı düşünüp karar verebilme yeteneği ve ani dönüşleriyle göz doldurdu.

Sinan sözünü tuttu

Galatasaray’da kamp başlamadan önce “Bu sezon bambaşka olacak” diyen Sinan Gümüş, gerçekten kamp boyunca üst seviyedeydi. Zürih etabında kendisine hazırlanan özel program dahilinde de çalışan 24 yaşındaki futbolcu, takımdaki mevcut kanat oyuncuları arasında en çok ön plana çıkan isim oldu. Sinan’ın temposunun attığı gözlenirken, sürekli olarak dikine oynaması dikkat çekiciydi.

Kale emin ellerde

Muslera izinli olduğu için hazırlık karşılaşmalarında kaleyi genç kaleci İsmail Çipe korudu. İsmail’e antrenmanlardan ondan daha da genç olan Boran ile Berk eşlik etti. İsmail âdeta “G.Saray’ın ikinci kaleci transferine ihtiyaç yok” dedirtti. Boran, “Kedi gibi kaleci” tanımına uyarken, Berk de uzun kollarıyla kaleyi kaplayan bir dev gibiydi. Diğer gençler Ahmet Sivri, Celil, Doğancan ve Yunus beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Hepsi yıllardır Galatasaray’ın as takımında oynuyormuşçasına öz güvenliydi. Yunus ile Celil’in sezon içerisinde süre almaları da muhtemel gözüküyor.

Sınır geçemeyenler

Kampın başında umut verse de Lionel Carole hazırlık karşılaşmalarında ümit bırakmadı. Fransız yıldıza takımın solunu emanet etmenin çok zor olduğu görülürken, stoper Ahmet Çalık verilen şansları iyi kullanamadı. Will maçında gol atan Eren Derdiyok’un performansı ise genel olarak yine tatmin etmedi. Geçen sezonun yıldızları Garry Rodrigues ile Bafétimbi Gomis oldukça fit durumda göründü ancak akılları başka yerde gibiydi. Maicon ile Feghouli antrenmanlarda en istekli oyuncular olarak ön plana çıktı ancak arzuları sahadaki oyunlarına teknik anlamda yansımadı.