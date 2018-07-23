Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın ardından Alman kamuoyundaki bazı isimlerden tepki almış, dün yaptığı açıklamayla da ırkçılık gerekçesiyle milli takımı bıraktığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Milli Takımını bırakma kararı alan Mesut Özil'le telefonda görüştü.

Çavuşuğlu, telefon görüşmesinde yıldız futbolcuya her zaman desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

MAHİR ÜNAL: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki. Aslında entegrasyon görüntüsünün altında bir asimilasyon amacının yattığı görülüyor, bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. İnsanı dilinden, dininden, ırkından dolayı ayrımcılığına maruz kalmaması gerektiğini söyledik.