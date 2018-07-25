Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta kimse kaleci Fabri’nin ayrılmasını beklemiyordu. İspanyol kaleci bir anda Fulham’a gideceğini söyledi ve gitti. Talisca, Tosic ve Mitrovic’in satılması, Atiba ile yolların ayrılmasıyla taraftarlar yaprak dökümüne ne kadar alışmış olsa da bu defa beklemedikleri yerden kayıp geldi. Üç sezon boyunca Beşiktaş’ın kalesini koruyan ve siyah-beyazlıların tarihindeki en iyi file bekçilerinden biri olarak hatırlanacak olan Fabri’nin gidişi taraftarları endişelendirmiş olsa da yönetimde bir panik havası yaşatmadı. Sezonun başlamasına az bir süre kala aceleci davranmayan Fikret Orman ve ekibi, ekonomik küçülmeye gidildi dönemde gelen 6 milyon avronun tadını çıkarıyor. Hatta bazı yöneticilerin “Nasıl olsa Türkiye Kupası’nda yokuz. Tolga Zengin ve Utku, Avrupa ve ligi birlikte götürebilir” demesi Orman’ın hoşuna gitti.

“Merak etme hocam”

Harun Tekin için Bursaspor’un 5 milyon avroda diretiyor olması da yönetimin bu fikre sıcak bakmasında önemli rol oynuyor. Başkan Fikret Orman’ın yine de Bursaspor’la pazarlıklara devam edeceği öğrenildi. Yönetimin Vagner Love’un yanında bir miktar para önerisini Bursaspor cephesi düşünmek istemişti. Ancak Brezilyalı yıldız Beşiktaş’tan kazanacağı paranın aynısını (2 milyon avro) isteyince takas zora girdi. Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş elindeki yıldızların bir bir satılmasından dertliydi. Kara kara düşünen tecrübeli çalıştırıcıyı rahatlatmak her zamanki gibi Fikret Orman’a düştü. Başkan’ın, Güneş’e “Sezon başlamadan istediğin kadro elinin altında olacak. Sen hiç merak etme hocam” dediği öğrenildi.

Kartal Ada yolcusu

Yeni sezonun ilk resmî mücadelesinde yarın UEFA Avrupa Ligi’nde B36 Torshavn ile karşılaşacak olan bugün saat 11.00’de özel uçakla Faroe Adaları’na gidecek. Siyah-beyazlılarda Quaresma, Pepe ve Vida maç listesinde yer almadı.

Kagawa için 2 milyon Euro

Bir süredir Borussia Dortmund’un Japon yıldızı Kagawa ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncuyu kiralamak için 2 milyon avro teklif etti. Alman kulübü kiralama teklifine sıcak baktı ancak rakamın 4 milyon avro olmasını istedi. Pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

50 milyon Euro

Kaleci Fabri’yi Fulham’a gönderen Beşiktaş şu ana kadar Tosic ve Mitrovic’in satışıyla birlikte kasasına 15 milyon avroluk bir kazanç koydu. Beşiktaş yönetimi oyuncu satışına devam ederek, Quaresma’yı Çin’e, Vida’yı da Premier Lige göndermenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlıların hedefi bu transferlerin gerçekleşmesi hâlinde 50 milyon avroluk kazanç sağlamak. Satışından oldukça yüksek bir bonservis geliri elde edilmesi planlanan Vida için en ciddi ve yüksek teklifin West Ham United’dan 21 milyon avro ile geldiği öğrenilirken, Liverpool’un devreye girmesiyle bu rakamın daha da artması bekleniyor.