Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada büyük ses getiren Mesut Özil olayında Almanya’da da tavırlar gurbetçi oyuncumuzdan yana. Almanya kamuoyunca birçok siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Mesut Özil’i hedef alan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ile Almanya Millî Takımı Menajeri Oliver Bierhoff’un istifa etmesi gerektiğini belirtti. Ki o tepkilerden birinde Alman siyasetçi Renate Künast Mesut Özil’i eleştiren Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness’e ağır ifadelerle yüklendi. Hoeness’in geçmişte vergi kaçırma sebebiyle hapis yatmasını hatırlatan Künast “İşlediği suça rağmen, yanaklarını bu kadar şişirip ağız dolusu konuşmamalı” diye konuştu.



Tahrip edici ve alçakça

Futbolda ırkçılığa karşı mücadele yürüten en önemli organizasyonlar arasında olan “Kick it out” da Mesut Özil’e destek verdi. Mesut Özil’e yapılanların utanç verici olduğu vurgulanarak “Özil’e destek vermek için Arsenal ile temasa geçtik. Ona millî takım kariyerini sonlandırma kararını aldırtanlar, kendinden utanmalıdır. Eylemi, birden fazla ülke vatandaşı olduğu için ırkçılığa maruz kalan futbolculara cesaret verici bir örnek olmuştur” değerlendirmesini yaptı. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, Mesut Özil’e karşı yapılanların tahrip edici ve alçakça olduğunu belirtti. Mazyek “Dünya şampiyonu ve en iyi oyuncularımızdan birinin üzerine yağan daha önce benzeri görülmemiş bir saygısızlık, peşin fikir ve ırkçılıktan beslenen bu tutum alçakçadır” dedi.

Hemşehri desteği

Mesut Özil’in memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir açılış töreni vardı. Spor tesislerinin bulunduğu ‘Mesut Özil Caddesi’nde futbolcunun Alman millî formalı fotoğrafının yerine koyulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu tabelanın açılışı yapıldı. Özil’e yalnız değilsin mesajı verildi.



Campbell: Gururlan

Arsenal ve Trabzonspor’un eski İngiliz yıldızı Kevin Campbell, sosyal medya hesabından Mesut Özil’e destek verdi: Bravo Mesut Özil. Ayrımcılığın dünyada ve futbolda yeri olmamalı. Sen Almanya’nın kupalar kazanmasına yardım ettin ama şimdi sana doğru döndüler. Kim olduğun ve kökeninle gurur duymalısın.

Arsenal Mesut’un yanında

Mesut Özil’in kulübü Arsenal bir defa daha "Özil'in yanındayız" mesajı verdi. İngiliz kulübün İletişim Direktörü Mark Gonnella "Kulüp olarak, saha içinde ve dışında, daima çeşitliliği savunduk ve buna değer verdik. Bu, kulüp olarak taşıdığımız değerlerin büyük bir kısmını oluşturuyor. Mesut bizim için çok önemli bir oyuncu. Futboluna odaklanması ve başarılı bir sezon geçirmesi için ihtiyacı olan tüm desteği sağlayacağız” dedi.