Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın TSİ 21.00'de deplasmanda karşılaşacağı B36 Torshavn mücadelesi için UEFA'ya kadroda yer alacak isimlerin listesini bildirdi. Yollanan listede Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın yanı sıra izinleri devam edem Pepe ve Vida yer almadı. İsimleri UEFA'ya bildirilmeyen 3 yıldız bu turda forma şansı bulamayacak.

UEFA'ya bildirilen liste şu şekilde:

"Fabri, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Adriano, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gery Medel, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Mertcan Açıkgöz, Gökhan Töre, Negredo, Mustafa Pekmetemk, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vagner Love"

Listede Fabri yer alsa da başarılı kaleci Fulham'a transfer olduğu için bir sonraki turda listeden ismi çıkartılacak.