Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Şampiyon Galatasaray’da dertler bitmiyor... Yönetim ve teknik heyet birçok sıkıntıyla uğraşırken, şimdi de Bafétimbi Gomis krizi patlak verdi. Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon gol krallığı yaşayan ve mütevazı bir imaj çizen Fransız golcünün yeni sezon öncesi göstermiş olduğu tavır, hayal kırıklığı meydana getirdi. Yıllık garanti ücreti 3 milyon 350 bin avro olan futbolcunun kulüp UEFA kıskacındayken zam istemesi yönetimi şoke etti. Tecrübeli oyuncuya ve menajeri Etienne Mendy’ye, bir süredir durumu açıklamaya çalışan yetkililer, ikiliyi ikna edemedi. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da en sonunda resti çekti. Zam talepleri sona ermeyen Gomis ve menajerine “Ya aynı sözleşmeyle devam ederiz ya da başka kulüp bulursunuz” denildi.



İstediğini almak hedefinde

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, hiç beklemedikleri bir tavırla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek “Biz transfer yapacak finansmanı bulamıyoruz, siz zam istiyorsunuz” diyerek isyan etti. Sakaryaspor ile oynanan karşılaşmaya da sakatlık gerekçesiyle götürülmeyen Gomis ise sarı-kırmızılı taraftarları arkasına alıp istediğini elde etme hedefinde. Dün Instagram hesabından ekstra çalışma videolarını paylaşan Gomis, sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş kişilere mesaj vermeye çalıştı. Ayrıca videolarda son derece diri duran Fransız futbolcunun yaptığı hareketler göz önünde bulundurulduğunda herhangi bir yerinden sakatlık olduğu da gözlenmedi.

Gomis’in derdi ne?

Galatasaray ile geçen sezon masaya oturan Gomis yıllık 3 milyon 350 bin avro garanti ücretinin yanında 2,5 milyon avro da imza parası almıştı. Bu sezon ve gelecek sezon imza parası almayacağı için senelik ücretine zam talep ediyor.

Hep ayrıcalık tanındı

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti bugüne kadar Bafétimbi Gomis’e hep ince davranıp, ayrıcalık da tanıdı. Gomis ne zaman izin talep etse olumlu geri dönüş aldı.

Muğdat’ın 9 katı alıyor

Galatasaray’da Gomis’e bir anlamda alternatif olarak transfer edilen Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı takımla 2 milyon liraya anlaşma sağlamıştı. Gomis’in yıllık ücreti Muğdat’tan yaklaşık 9 kat daha fazla.