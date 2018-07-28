Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saha içinde pek ofsaytta kalmayıp gollerini sıralayan Bafétimbi Gomis, saha dışında ofsaytta... Yeni sezon öncesi mali dar boğazda ve UEFA’nın radarında olan Galatasaray’da Gomis krizi devam ediyor. Kulüp finansal olarak zor durumdayken menajeriyle birlikte zam talebi bitmek bilmeyen Fransız yıldıza bir çizik de eski başkan Dursun Özbek’ten geldi. Gomis’in menajeri açıklama yapıp mevcut yönetime ve eski yönetime topu atarak “Geçen sezon başında imza atarken bize sözler verildi. Biz de bu sözlere güvenerek sözleşme imzaladık” türünden ifadeler kullanırken, eski başkan Dursun Özbek “Ben ve yönetimim Gomis ile sözleşme imzalarken, ne kendisine ne de menajerine sözleşme maddeleri dışında hiçbir vaatte bulunmadım ve söz vermedim” diye konuştu.



Taraftar da rahatsız

Zam sevdası yüzünden yöneticilerle ters düşen Bafétimbi Gomis’in taraftarla da arasının açılmasına çok ince bir çizgi kaldı. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlarca da Gomis’in bu talebi pek hoş karşılanmazken, teknik direktör Fatih Terim ise sükûnetini koruyor. Yeni sezon öncesi takımdaki huzura çok önem veren tecrübeli çalıştırıcı Fransız yıldızla ilgili olumsuz bir açıklama yapmadı. Ancak şöyle bir durum var ki, Fatih Terim’in idealindeki oyun yapısına Bafétimbi Gomis pek de uymuyor. Statik bir santrfor olan Gomis, tecrübeli teknik adamın hızlı hücum anlayışına ters. Yeni transfer Muğdat Çelik ise Burak Yılmaz profiline daha uygun bir isim olarak öne çıkıyor.

“Paracı değilim” demişti

Gomis’le ilgili sezonun ikinci yarısında bir iddia vardı. Fransız forvetin parasını alamadığı için idmanlara çıkmadığı ve yönetimi protesto ettiği haberleri çıkmış ve buna yalanlama gelmişti. Hatta Gomis Osmanlıspor maçı sonrası golünü atmış ve tribünlere “Para” işareti yapmıştı. Gomis maç sonu ise “Galatasaray ile olan ilişkim para ilişkisi değil, bunu vurgulamam gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, Türk milleti de bana çok iyi yaklaştı. Onlara karşı hile yapamam. Bu para olayı değil, bir sakatlıktı” demişti.

Ozan’ı hiç istemedim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı “Dört büyükler kendi arasında transfer yapılabilmeli” sözüne açıklık getirdi. Tunus yolculuğu öncesinde havaalanında gazetecilere kısa bir açıklama yapan sarı-kırmızılıların teknik patronu “Benim söylediğimi iyi anlamak lazım. Derinliklerine iyi bakmak lazım. Yoksa işi magazin hâline getirmemek lazım. Bazı arkadaşlarımız işi magazin hâline getirdi. Ben derin bir şey söyledim. Yerli ve yabancı bütün oyuncuları kastettim. Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Bazı magazinseverler Ozan Tufan’a bağladı hadiseyi. Ama ben Ozan Tufan’ı hiç istemedim” diye konuştu.

Rakip Africain

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci yurt dışı seferine çıktı. Bu defa özel maç turu var. Tunus’a giden sarı-kırmızılılar Tunus’ta Ligue 1 ekiplerinden Club Africain ile bir hazırlık maçı yapacak. Rades Olimpiyat Stadı’ndaki mücadele, bugün TSİ 22.00’de başlayacak. Aslan oradan da AEK maçı için Yunanistan’a geçecek.



İki acı birden

G.Saray’da dün iki üzüntü birden yaşandı. Serdar Aziz’in amcası, ani bir rahatsızlık sonrası hayata gözlerini yumdu. Vefat haberini alan Serdar Aziz, cenaze için Bursa’ya gitti. Abdurrahim Albayrak da dayısını kaybettiği için memleketi Rize’ye giderken iki isim takımın Club Africain maçı kafilesine katılamadı.



Kaleye genç Aslan

G.Saray altyapı için Sakaryaspor’un kalesini koruyan Emircan Seçgin’le anlaşma sağladı. Emircan, G.Saray’ın Sakaryaspor’la oynadığı hazırlık maçının son 10 dakikasında kaleye geçmişti. 16 yaşındaki genç eldiven U16 Millî Takımı’yla İngiltere’de katıldığı üçlü turnuvadaki performansıyla da hayli dikkat çekmişti.

Potada Erdoğan dönemi

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörlüğüne getirilen Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme imzaladı. Anlaşma 1+1 yıllık. Başantrenör Erdoğan “Benim için çok önemli bir an. Profesyonel basketbol antrenörlüğüne başladığım kulübe geri döndüm. Galatasaray Basketbol Takımı, benim için bir dönüm noktasıydı” dedi. Bu arada basket takımına 3 yeni transfer yapıldı. 23 yaşındaki oyun kurucu Hasan Emir Gökalp ile 2+1 yıllık, 26 yaşındaki oyun kurucu Can Korkmaz ile 1+1 yıllık ve pivot pozisyonundaki 22 yaşındaki Ayberk Olmaz ile de 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.