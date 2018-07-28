Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Karaçam kimdir? Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı olan Burhan Karaçam, kulübün finansal konularına ilişkin önemli bilgiler verdi. Karaçam, Ali Koç'un başkan seçilmesinden bu yana geçen süreçte yaklaşık olarak 200 küsür milyon lira borç ödediklerini söyledi. Fenerbahçe taraftarları Burhan Karaçam kimdir, nereli, kaç yaşında gibi bilgileri internette araştırıyor. İşte o önemli bilgileri açıklayan Burhan Karaçam..

BURHAN KARAÇAM KİMDİR?

1949 yılında İstanbul'da doğan Burhan Karaçam, babasının kamu görevi (Devlet Hastanesi Başhekimi) nedeni ile Tarsus'ta bulunduğu dönemde, ortaokulu Tarsus Amerikan Koleji'nde okudu.1964 yılından sonra lise ve üniversite öğrenimine Robert Kolej'de devam etti. Burhan Karaçam, Robert Kolej'deki son yılında okulun Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşmesi ile üniversitenin ilk mezunlarından biri olarak iş yaşamına başladı.1972 yılında Londra-Arthur Andersen'da profesyonel iş hayatına başlayan Burhan Karaçam, 1975 yılında Türkiye'ye dönerek, Arthur Andersen'ın İstanbul ofisinde kurucu ortak olarak 1979'a kadar görev aldı. Daha sonra tekrar Londra'ya dönen Karaçam, 1981 Ekim ayına kadar Arthur Andersen'da çalıştı. Karaçam, Arthur Andersen'daki mesleki yaşamı içinde eğitime verdiği önem ve gerçekleştirdiği projeler ile ve özellikle 'Europe-Wide Senior Development Course'un tasarımcısı olarak öne çıktı.

'PERSONELE VE SPORCULARA BORCUMUZ YOK'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun toplantısında finansal konularla ilgili bilgiler verdi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısında konuşan Karaçam, Başkan Ali Koç'un desteğiyle 1,5 aydan kısa bir süre içinde 200 küsur milyon lira borç ödediklerini söyledi.

Karaçam, Başkan Ali Koç'un FBTV'de camiaya sesleniş programında yaptığı açıklamaları hatırlattığı konuşmasında geniş bir sunum yaptı.

Toplam borcun, 800 milyon lira olan cironun 4 katına, zararın ise cironun 2 katına çıktığını belirten Karaçam, kulübün içinde bulunduğu mali durumun iç açıcı olmadığını dile getirerek şunları aktardı:

"Sizlere çok pembe, güzel şeyler söylemeyeceğim ama biz umutluyuz. Sizlere güveniyoruz, el birliğiyle belirli bir süreçte bu yükün altından kalkacağımıza inanıyorum. Ali Koç'un desteğiyle 1,5 aydan kısa bir süre içinde 200 küsur milyon lira borcu ödedik. Personele ve sporculara borcumuz yok. Biz camiamızın desteğini istiyoruz. Çok zorlu bir yoldayız ama üstesinden geleceğiz."

Burhan Karaçam, 353,5 milyon lira sermaye artışı yapıldığını anlattığı sunumunda, Başkan Ali Koç'un kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini hatırlattı.

Borcun yüzde 80'inin döviz cinsinden olduğunu bildiren Karaçam, büyük bir mali disiplin getireceklerini ve geleceğe umutla baktıklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.