Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faruk Ilgaz Tesislerindeki Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı’nda noktayı başkan Ali Koç koydu! Şeffaf bir şekilde yapılan ve herkesin düşüncelerini ifade ettiği eleştirilerini yaptığı zirvede Koç önemli konuların altını çizdi mesajlar verdi. Yoğun alkışlar arasında kürsüye gelen ve alkışlarla konuşmasını bitiren Ali Koç konuşmacının az olması konusunda “Kötü niyetli söylemiyorum bunu konuşmamız lazım. Konuşmaya konuşmaya bugünlere geldik” sözleriyle giriş yaptı. En can alıcı nokta ise kulübün geldiği noktayla ilgiliydi ve başkan bu konuda “Geldiğimiz nokta Fenerbahçe’nin bir kurtuluş savaşına girmesi gerektiğini gösteriyor. Mali bağımsızlığımız tehlike altındadır. Ben buraya Fenerbahçeli Ali Koç olarak seçildim, Koç Holding üyesi olarak değil. Koç Holding’in değil, Fenerbahçe’nin gücüyle bu durumdan çıkacağız” dedi.



Tarih yazma vakti

Güven kurmanın zor ve uzun süreçli ancak kaybetmenin ise bir günlük olay olduğunu vurgulayan Koç “Elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Hayal satmadık. Bugünden yarına bir şey değişmeyecek ama tek tek taşları üst üste koya koya eski günlerimize gideceğiz Yepyeni bir hikâye yazmanın zamanı. Yeniden atılım zamanı. Yeniden tarih yazmanın zamanı. Yeniden Türkiye’ye umut, güç verme zamanı Fenerbahçe olarak. Yeniden rakiplerimizden, toplumdan sevgi ve saygı görmeye layık olma zamanı. Sevmeden saymadan kimse sizi saymaz, sevmez. Örnek bir kulüp olma zamanı. Fenerbahçe Kulübü’nün spordan daha fazla sorumlulukları vardır. Bu ülkeye sorumlulukları var. Biz sosyal sorumlulukta da şampiyon olmalıyız. İyilik saçan bir kulüp olmalıyız” ifadesini kullandı.