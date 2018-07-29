Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da büyük operasyon başlıyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar transfer dönemi bitene kadar mutlaka önemli takviyeler yapmayı planlarken, çözümü kriz halinde olunan Gomis’in satışında buldu. 3 milyon 350 bin avroluk maaşına zam yapılmasında direten Fransız yıldızla sorun bir türlü çözülemedi. Avrupa piyasasında yüksek ücretlerle pek talibi olmasa da Asya ve Arap ülkelerinden servet değerinde teklifler aldığı öğrenilen 33 yaşındaki futbolcunun satışı ufukta gözüktü. Sarı-kırmızılılar asgari 10 milyon avro olmak kaydıyla Gomis’i satmayı planlıyor. Kasaya girecek minimum 10 milyon avroyla da stoper, orta saha ve santrfor takviyeleri için hareket alanı açılacak.



Üçü kiralık

Denayer için girişimlerini sürdüren Galatasaray’da stoper bölgesindeki adaylar arasında bir numaraya Benedikt Höwedes çıktı. Geçen sezon kiralık olarak Juventus’ta kötü bir sezon geçiren ve sadece 3 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’da forma giymeye çok istekli olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar Gomis’in satışı gerçekleştiği takdirde Ndiaye için de Stoke City ve menajerinin istediği ücretleri rahatlıkla karşılayabilecek. Santrfor bölgesine ise Milanlı Andre Silva takviyesi yapılmak isteniyor. Bu 3 oyuncu da kiralık formülüyle Galatasaray’a kazandırılmak istenirken, Alanyasporlu Emre Akbaba bonservisiyle alınacak. Emre transferi için Carole’ün satışını bekleyen sarı-kırmızılılar Gomis’i istediği fiyata sattığı takdirde Carole’ü beklemeden yıldız 10 numara için Alanya yönetimiyle resmî olarak masaya oturacak.

Tekme tokat dostluk maçı!

Dostluk maçı için Tunus’a giden G.Saray, Club Africain ekibini 1-0 mağlup etti. Rakibin futboldan çok attığı tekme, tokatlar arasında uzun süre oyununu oturtamayan Aslan’da kaleci İsmail yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekti. Maça İsmail, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Belhanda, Feghouli, Sinan, Rodrigues, Gomis on biriyle başlayan sarı-kırmızılı takım tek golünü 90+3’te yeni transferi Onyekuru’yla buldu. Cimbom salı günü saat 20.00’de, Atina Olimpiyat Stadı’nda Yunan ekibi AEK ile bir özel maç daha yapacak.