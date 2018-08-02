Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki bordo-mavililerde transfer hareketliliği sona erdi. Tabii bu gelenler açısından... Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu’nun deyimi ile transfere nokta konuldu. Şu ana kadar savunma bölgesine öncelik verip Housseni, Toure, Amiri’ye imza attıran Eric Ayuk için de evrakları bekleyen bordo-mavililerde yeni sezon öncesi Burak Yılmaz sevinci var. Özellikle de teknik ekipte. Son 3 ay içinde kasıklarından ikinci defa operasyon geçiren tecrübeli forvetin sahalara dönmesinin 1 ayı bulabileceği ifade ediliyordu ancak son gelişmeler umut verdi.

Herkese ihtiyaç var

Teknik direktör Ünal Karaman geçen sezon skorer (23 gol, 3 asist) bir görüntü sergileyen öğrencisiyle ilgili bilgilendirme yapıp “Burak’ın inanılmaz iştahı var. Oynamak için sabırsızlanıyor. Bu iştahı zaten gösteriyordu. Allah’a şükürler olsun iyi bir operasyon geçirdi. Takımımızın hiçbir oyuncuyu kaybetme lüksü yok şu anda hepsine çok acil bir şekilde ihtiyacımız var” diye konuştu. Karaman, Burak’ın yokluğunda forvet ihtiyacını özel maçlarda da iyi bir görüntü sergileyen Hugo Rodallega ile karşılamaya çalışacak.

ERIC AYUK İŞİ OLMADI

Sanatçı Rafet El Roman’ın önerisiyle videoları izlenip beğenilen ve Trabzon’a gelen Kamerunlu kanat oyuncusu Eric Ayuk transferinde problem çıktı. Yönetimin tek taraflı fesih hakkıyla imza attırmak istediği oyuncunun bonservisindeki problemler çözülemedi. Eric Ayuk Trabzon’dan ayrıldı.