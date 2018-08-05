Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunda yerel bazda start resmen veriliyor. Geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Akhisar Konya’daSüper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar bu yıl 12. defa düzenlenecek bu organizasyonda 5 defa mutlu sona ulaşırken Ege ekibi ise ilk defa final görecek. Mücadeleyi de Dünya Kupası’nda ülkemizi gururla temsil eden Cüneyt Çakır yönetecek.



Var ilk defa görücüde

Akhisar, Soner Aydoğdu ve Muğdat Çelik gibi iki önemli oyuncusu ile yollarını ayırırken teknik adam değişikliğine de gitmişti. Başarılı olan Okan Buruk’un yerine Safet Susic gelmişti. Galatasaray ise mevcut kadrosunu koruduğu gibi Akhisar’dan Muğdat’ı almış Onyekuru’yu da kiralamıştı. Bu iki isim şans bulmaları halinde sarı-kırmızılı forma altında ilk resmî maçlarına çıkacaklar. Ayrıca 2018 FIFA Dünya Kupası’nda uygulamaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, TFF Süper Kupa maçında kullanılacak. Bu da resmî anlamda ilk olacak.