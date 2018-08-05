Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantı Süper Kupa toplantısıydı ama Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahadan çok saha dışına değindi ve önemli mesajlar verdi. “Her Galatasaraylı transfer istiyor” diyen Terim “Gönül de öyle istiyor. Ama öyle olmuyor. Birçok şeyle aynı anda uğraşıyoruz. Keşke bir gün kapalı kapılar ardında konuşabilsek. Divan’da falan anlatabilsek. Geçen sene şubat ayından beri sakat olan bir santraforumuz Eren var. Tolga’nın da sakatlığı 3-4 aydır devam ediyor. Bunun üzerine UEFA’dan ceza gelince, elimiz kolumuz bağlandı. O isteniyor, bu isteniyor, ona şu veriliyor, bu veriliyor deniyor ancak ben şu ana kadar böyle bir şey görmedim.



Yunus’a şans

Bazı gençlerimiz en azından devre arasına kadar bizimle devam edecekler. Sonuçlar daha iyi olabilirdi ama sonuçtan ziyade başka şeyler bizi daha fazla ilgilendirdi. Galatasaraylılar, imkânımıza ve durumumuza göre ince eleyip sık dokuduğumuzdan emin olabilirler. Transferin son gününe kadar her şey olabilir. 31 Ağustos’a kadar merak etmesinler. Gece gündüz çalışıyoruz. Yunus üzerinde durduğumuz bir oyuncu. Sağ ve solda oynayabiliyor. Alışma evresinde. Daha da alışacak. Bu sezon solak oyuncu olarak öne çıkan futbolcular da oldu. Forma verdiğim bir oyuncu, yarın aramızda olabilir” ifadesini kullandı.



İtiraz yok, sabır var

VAR çalışmasının kendisi TFF’de görevliyken başladığını belirten Fatih Terim “Son Dünya Kupası’nın akıllarda kalan soru işaretlerini yok ettiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımıza şunu söyleyeceğiz. İtiraz etmeyeceğiz, sabırlı olacağız. Yusuf Namoğlu ve Murat hocaya teşekkür ediyorum. Oyuncularımızı VAR’a hazırlamaya çalışıyoruz. Doğru bir uygulama diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Çok kısa sürede hayati kararların verilmesi açısından önemli, yoksa bizim hakemlerimizin kalitesi ortada” dedi.

İMPARATOR DİLEĞİ

Güzel bir maç olsun

Fatih Terim Akhisarspor ile yapacakları maçı da yorumladı: Geçen sezon bileğinin hakkıyla şampiyon olan Akhisarspor’u tebrik ediyorum. Ülkemizi UEFA Kupası’nda temsil edecekler başarılar diliyorum. Uzun yıllardır ülkemizde çalışan Saffet Susic’e hoş geldin diyorum. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Çok önemli müsabakaları evsahipliği yapmış Konya halkının bize ve maça desteği çok iyi olacak.



TERİM’İN ÖZEL GÜNÜ

400. maçına çıkacak

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim için bugün özel bir gün... Sarı-kırmızılı takımda 1 UEFA Kupası, 7 lig şampiyonluğu, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı ve 2 de Süper Kupa kazanan tecrübeli teknik adam, Akhisar’la birlikte 400. resmî maçını görecek.



AKHİSAR CEPHESİ

Akigo’nun yenileri hazır

Türkiye Kupası’nı kazanan ilk ilçe takımı olan Akhisar maça hazır. Akhisarspor’da takımın başına geçen Safet Susic ilk imtihanını verecek. Yeni transferler Güray, Vrsajevic, Manu, Josue de görev verilmesi halinde ilk resmî maçlarına çıkacak. Akhisar rakibiyle ligde oynadığı 2 maçı da kaybetmişti.

Tarih yazmak istiyoruz

Akhisarspor kaptanı Bilal Kısa, Süper Kupa maçı öncesi konuştu: Yeni sezon inşallah hepimize hayırlı olur. Kazasız belasız bir maç olur. Bizim için güzel bir kamp dönemi geçti. Süper Kupa’yı kazanmak istiyoruz. Türkiye Kupası’nı kazanarak Akhisar tarihinde bir ilki gerçekleştirdik ve bunu devam ettirmek için sahada olacağız. Okan Hoca ile kupayı kazandık ama Safet Hoca da bu ligi bilen bir teknik adam.



Transfer olmasa da...

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan da önce Akhisar’ı tebrik etti ardından da “Önce dostluğun kazanacağını düşünüyorum. Sonrasında biz kazanırız umarım” dedi. Taraftarın transfer isteğinin normal olduğunu belirten İnan “Hiç kimse transfer edilmese de geçen sezonun şampiyonu var. Birbirini tanıyan futbolcular sahada olacak. Kazanırsam 5. Süper Kupa olacak. Toplamda 12 olacak yanlış hatırlamıyorsam” ifadesini kullandı.