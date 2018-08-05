Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Gün geçmiyor ki Vida’ya talip olan kulüplere bir yenisi eklenmesin. Beşiktaş’ın Hırvat stoperi için şimdi de İngiliz devi Arsenal devreye girdi, hem de şu ana kadar en yüksek teklifi yapan Liverpool’dan 6 milyon avro daha fazla ödemeye hazırlanıyor Londra temsilcisi. Savunmasına takviye yapmak isteyen Arsenal’in teknik direktörü Unai Emery, Dünya Kupası’nda Hırvatistan formasıyla göz dolduran ve birçok kulübün transfer listesine giren Vida için 28 milyon avroluk teklif sunacak. The Sun’ın haberine göre Arsenal’in bu teklifi Beşiktaş’a sunabilmesi için öncelikle Shkodran Mustafi ya da Danny Welbeck’ten birini satması gerekiyor. Savunmadaki alternatiflerinden memnun olmayan Emery’nin, Vida’nın transferini çok istediği belirtildi.

Tercihi Liverpool

Öte yandan transfer döneminin bitişine doğru Vida’ya gelen tekliflerin daha da artması bekleniyor çünkü Hırvat stopere sahip olmaya çalışan kulüpler için Beşiktaş adeta açık artırma yapıyor. Dünya Kupası’nda ülkesi Hırvatistan ile final yaşayan ve turnuvanın en iyi 11’ine seçilen başarılı stoperin tercihi ise İngiltere Premier Ligi’nde Liverpool forması giymek. Fransa’dan Monaco ve Paris Saint Germain, İspanya’dan Sevilla ve Valencia’nın da ilgilendiği Vida, vatandaşı Dejan Lovren ile birlikte Liverpool’da top koşturmak istiyor. İki oyuncu Dünya Kupası’nda da stoperde çok iyi bir ikili oluşturmuştu.

Son 15 gün

Beşiktaş’ın Vida planına ulaşıldı. Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın’ı kadrosuna katan ama taraftarların beklediği transferleri henüz gerçekleştiremeyen Beşiktaş, Hırvat stoperin satışıyla harekete geçecek. Siyah-beyazlı yönetim, en yüksek teklif için 21 Ağustos’a kadar bekleyecek. Transfer döneminin bitiş tarihine 10 gün kala Hırvat oyuncunun satışından gelen parayla da yeni takviyeler için harekete geçilecek. Teknik Direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda stoper, 10 numara ve golcü takviyeleri yapılacak.

Harika kanatlar

Bu sezon Kartal’ın en büyük kozu kanatları olacak. B36 Torshavn maçı gösterdi ki, Beşiktaş’ın kanat oyuncuları oldukça formda ve istekli. Taraftarları en çok heyecanlandıran isim geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan Lens oldu. Son iki maçta Hollandalı yıldız yaptığı 3 asist ve attığı bir golle bu sezonun çok farklı olacağının sinyallerini verdi. Sakatlığını atlatan Gökhan Töre de âdeta kafesinden kurtulmuş bir yırtıcı gibi saldırdı rakip savunmaya. Bir de asist yapan 25 yaşındaki oyuncu hızından da bir şey kaybetmediğini gösterdi. Babel ise kaldığı yerden devam ediyor. Hollandalı oyuncu her zamanki gibi takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biriydi. Bu üç isime Beşiktaş’ın en önemli yıldızı Quaresma da eklenince siyah-beyazlılar rakipleri için çok daha ürkütücü olacak.

Negredo’nun niyeti yok!

∂ Bir türlü gönderilemeyen Alvaro Negredo için Beşiktaş her yolu deniyor. Son olarak İspanyol golcüyü isteyen ama sonra yüksek yıllık ücreti sebebiyle vazgeçen Rayo Vallecano’ya “Ücretin 1,5 milyon avrosunu biz verelim” teklifi yapılacak. Siyah-beyazlılardan senelik 4,3 milyon avro kazanan Negredo’nun gidip gitmeyeceğinin bu hafta kesinleşmesi bekleniyor. Belirsizlik teknik ekibin de canını sıkıyor.