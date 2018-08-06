Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın yeni golcüsü kim olacak? Siyah-beyazlı taraftarların en çok merak ettiği sorulardan birinin cevaplanmasına az bir süre kaldı. Gündemdeki üç isim de camiayı heyecanlandırıyor: Mario Gomez, Vincent Aboubakar, Mario Mandzukic. Adaylar böylesine büyük yıldızlar olunca da hangi ismin Beşiktaş’a daha faydalı olacağı konusunda farklı görüşler var. Şenol Güneş sezon öncesinde yaptığı açıklamada, aynı zamanda kanatta da oynatabileceği bir golcü istediğini söylemişti. Siyah-beyazlıların üç golcü adayından bu tanıma tek uyan isim Vincent Aboubakar. Ancak Kamerunlu oyuncunun transferinde Porto işi zora sokuyor. Aboubakar ile yıllık ücrette 3,5 milyon avroya anlaşılmıştı ama Portekiz kulübü satın alma opsiyonunu 30 milyon avro olarak belirleyince transfer şimdilik beklemeye alındı.



Mandzukic çok istedi

Başkan Fikret Orman’ın “Gündemimizde yok” dediği Gomez’in Beşiktaş’a dönmek istediğini iletmesi işleri değiştirdi. Yıllık 2 milyon avroya ikna edilmesi halinde Alman golcü yeniden Beşiktaş formasını giyecek. Stuttgart’tan 1,5 milyon avro civarında bir ücret alan 33 yaşındaki oyuncu, gol kralı olarak Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük rol oynadığı 2015-16 sezonunda siyah-beyazlı kulüpten 3,5 milyon avro kazanıyordu. Diğer isim Mandzukic ise istediği 6 milyon avro yıllık ücretle dudak uçuklattı. Hırvat yıldız Marmaris tatilinde Asbaşkan Umut Güner’e siyah-beyazlı formayı giyebileceğini söyledi ama yıllık ücreti düşündürdü.

Orkan Çınar yine kiralık

Sağ kanatta Lens, Quaresma, Gökhan Töre gibi yıldızlar olunca Orkan Çınar’a yine yol göründü. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de genç oyuncunun kiralanmasına onay verdiği öğrenildi. Orkan Çınar geçtiğimiz sezonun devre arasında Atiker Konyaspor’da kiralık olarak forma giymişti.



Aras yolcu peronunda

Veli Kavlak’ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından orta sahadaki bir diğer isim olan Aras Özbiliz’in de takımdan ayrılması gündemde. Yönetim, Aras’ı kiralık olarak göndermek istiyor. 28 yaşındaki futbolcu için Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin nabız yokladığı da gelen haberler arasında.



Çocukluğunu bilirim

Gary Medel, Beşiktaş Kulübü’nün sosyal medya hesapları aracılığıyla kendisine gelen soruları cevapladı. Şilili yıldız, “Enzo Roco hakkındaki düşünceleri neler?” sorusuna “Roco’nun çocukluğunu bilirim. Beşiktaş onun için bir şans. Umarım yeteneklerini gösterir” cevabını verdi.