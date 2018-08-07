Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Vida’yı yüksek bedelle satmaya hazırlanan Beşiktaş, stoper takviyesi çalışmalarını da sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in savunmanın göbeğine en az iki transfer istemesinin ardından Şilili Enzo Roco’yu renklerine bağlayan siyah-beyazlılar şimdi de PSV Eindhoven’ın stoperi Nicolas Isimat Mirin için harekete geçti. Yönetim 26 yaşındaki Fransız oyuncu için Hollandalı kulübe teklifini yaptı. Piyasa değeri 4 milyon avro olan Mirin için PSV’ye 1 yıllık kiralama karşılığında 1,5 milyon avro önerildi. Hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çeken Fransız stoperle de el sıkışıldı. Mirin yıllık 2 milyon avroluk teklifi kabul etti. Taraflar kiralama ücretinin pazarlığında.



İspanyolca faktörü

Hollanda ekibinin 2,5 milyon avro istemesi transferi zora sokuyor. Asbaşkan Umut Güner’in Hollanda’ya giderek son teklifini yapacağı öğrenildi. Eğer PSV’den olumsuz cevap gelirse Beşiktaş rotayı Diego Reyes’e çevirecek. Şu anda bonservisi elinde olan 25 yaşındaki stoperin yıllık 2,5 milyon avronun yanı sıra menajerine ödenmek üzere 1 milyon avro imza parası istemesi üzerine transfer bir süreliğine rafa kalkmıştı. Eğer Mirin harekatı olumsuz sonuçlanırsa yönetimin Reyes’i kadroya katmak için finansal fedakârlığı göze alacağı öğrenildi. Reyes İspanyolca konuşan oyuncuların fazla olması sebebiyle Beşiktaş’a sıcak bakıyor. > Murad Tamer