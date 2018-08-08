Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı LASK Linz’in Türk oyuncusu Doğan Erdoğan sorularımızı cevaplandırdı. Beşiktaş ile eşleştiklerini duyduğunda çok heyecanlandığını söyleyen 21 yaşındaki oyuncu, “8 ay süren bir sakatlık dönemini yeni atlattım ve oynayabilecek duruma geldim. Uzun zaman sonra ilk maçıma bir Türk takımı karşısında çıkacak olmam da oldukça garip bir his” dedi. Sadece kendisinin değil, takım arkadaşlarının da Beşiktaş eşleşmesini duyduklarında çok heyecanlandığını belirten Erdoğan, “Beşiktaş Avrupa’da çok iyi tanınan büyük bir kulüp. Onlarla karşılaşacak olmamız hepimizin için çok büyük bir tecrübe ve aynı zamanda kendimizi gösterebilmemiz için her zaman bulunamayacak önemli bir fırsat” diyerek siyah-beyazlılar ile yapacakları maçların önemini vurguladı.



Dorukhan yakın arkadaşım

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Dorukhan Toköz ile çok yakın arkadaş olduklarını da ifade eden Doğan, “U21 Millî Takımı’nda birbirimizi görebiliyorduk. Şimdi ise kulüp takımlarımızın eşleşmesi sayesinde buluşacağımız için ikimiz de çok mutlu olduk” dedi. Takımına da övgüler dizen 21 yaşındaki ön libero, “LASK Linz özellikle büyük takımlara karşı enteresan sonuçlar almasıyla tanınıyor. Takımın giderek artan bir başarı grafiği var. Beşiktaş karşısında boş bir takım olmadığımızı göstereceğiz. Şu anda da zaten kulüp olarak tek düşüncemiz Beşiktaş. Tamamen rakibimize konsantre olmuş durumdayız. Beşiktaş elbette favori. Dünya çapında oyuncuları var ama biz de onlara kolay teslim olacak bir takım değiliz” sözlerini kullandı.

Merak ediyoruz

Lask Linz’in teknik direktörü Oliver Glasner, Beşiktaş ile eşleşmelerinin kendileri için büyük bir tecrübe olacağını belirterek ‘’Beşiktaş’a karşı haddimizi bilerek oynayacağız. Vodafone Park’ın ortamını ve yine çok meşhur olan taraftarlarının tezahüratlarını merak ediyoruz. Beşiktaş tabii ki kadro olarak bizden üst seviyede. Bu durumu anlamak için Quaresma, Pepe ve Babel’in ismini duymanız bile yetiyor” dedi.

REÇBER BIRAKTI

Futbolcu ayrılıklarının yaşandığı Beşiktaş’ta bir şok daha yaşandı. Birkaç ay önce Altyapı Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevine getirilen Serkan Reçber istifa etti. Ayrılık kararını sosyal medyadan duyuran Reçber’in, yönetime önerdiği isimlerin transfer edilmemesi sebebiyle görevinden ayrıldığı konuşuluyor. Kısa süre önce Beşiktaş’ın altyapı sorumlusu Metin Albayrak, Serkan Reçber ve Sead Halilagic’le birlikte Vodafone Park’ta poz vermiş ve “Altyapı emin ellerde” demişti.