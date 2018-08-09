Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Moussa Kone ve Demokratik Kongo Cumhuriyetli santrfor Ridge Munsy ile sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleşen, kulüp başkanı Mevlüt Doğan, asbaşkan Ünsal Kıraç ve basın sözcüsü Metin Barlak'ın da katıldığı imza töreninde, İtalya'nın Frosinone takımından transfer edilen Kone ile 2, İsviçre ekibi Grasshoppers'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Munsy ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan başkan Mevlüt Doğan, kulüp olarak transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Doğan, transferleri eksik bölgelere göre yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"ŞİMDİDEN KENDİLERİNE BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Bugün iki kardeşimizi transfer ettik. Moussa Kone, İtalya'dan geldi ve kendisiyle iki yıllık sözleşme yaptık. Kendisi orta saha oyuncusu ve takıma son derece faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah takımımıza çok büyük katkılar sağlayacak. Diğer kardeşimiz de İsviçre'den 1 yıllığına kiralık olarak geldi ve son derece atletik forvet. O da kulübümüze çok büyük katkılar sağlayacak. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum."