Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Uluç

Sahasında Bursaspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de teknik heyet tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Saracoğlu’nu doldurması beklenen sarı-lacivertli taraftarlardan güvenoyu almak isteyen teknik direktör Phillip Cocu, sahaya ofansif bir kadro sürecek. Benfica maçından farklı olarak, Josef, Soldado ve genç Barış’a ilk 11’de şans verecek olan Hollandalı çalıştırıcı, oyuncularından tam saha pres istedi. “Rakibe nefes alacak alan bırakmamalıyız” diyen Cocu, “Bu maç bizim için çok önemli. Kadıköy’e gelecek her takım ne ile karşılaşacağını bilmeli. Sizden sadece 3 puan değil. Güzel bir oyun ve iyi bir skorla galibiyet bekliyorum” ifadesinde bulundu.



Nefes aldırmayacağız

Benfica maçında yapılan hatalardan ders almaları gerektiğinin altını çizen Phillip Cocu, “Basit top kayıplarından, özellikle de savunmadan oyun kurarken yapılan hatalardan kurtulmalıyız” derken, kanatta görev vermeyi planladığı Alper ile Barış’tan savunmayı en ilerde başlatmalarını istedi. Önce kurulacak baskıyla rakibe kendi yarı sahasına hapsetmeyi hedefleyen Hollandalı, “Ayağa paslarla topun hızını artırıp, rakibin dengesini bozacağız. Kalabalık hücumlarla onları hataya zorlayacağız. Arkamızda müthiş bir taraftar desteği olacak. Bizi destekleyenlere en güzelini sunmak için herkes elinden gelenin fazlasını yapmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Slimani sevinci!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı ve Slimani'yi renklerine bağladı. Leicester City’yi yıllık 1.5 milyon avro kiralama bedeline ikna eden sarı-lacivertli kulüp, Cezayirli yıldızın 4,25 milyon avroluk yıllık ücretini üslenmeyi kabul etti. Dün gece yarısından sonra İstanbul Havalimanı'na inen Slimani'yi geç saat olmasına rağmen Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı. 30 yaşındaki golcü oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı atması bekleniyor