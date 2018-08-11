Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son şampiyon Galatasaray, sezonun açılış maçında Süper Lig’e geri dönen Ankaragücü’ne misafir oldu dün akşam... Akhisar ile oynanan Süper Kupa maçının kadrosunda değişikliklere giden G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gomis, Belhanda, Feghouli gibi yıldızları kulübeye çekerken, ön hattı Rodrigues, Onyekuru, Sinan ve Eren’den oluşturdu. 4-2-3-1 formasyonuyla sahada olan sarı-kırmızılılar mücadeleye tutuk başlarken 7’de Onyekuru’nun kaptırdığı top sonrası Fernando da Mokhtar’ın pas atmasını engelleyemeyince El Kabir savunmanın verdiği boşluktan yararlanıp Muslera ile karşı karşıya kaldı ve düzgün vuruşuyla ev sahibini öne geçirdi: 1-0. Geriye düşen G.Saray hemen cevap vermek için daha saldırgan bir oyun anlayışına geçiş yaptı. 21’de sağdan kullanılan kornerde top Maicon’un omzundan sekti, arka direkte bulunan Serdar Aziz kafasıyla, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. Sarı-kırmızılılar beraberliği sağladıktan sonra ikinci gol arayışına başladı.



Arkaya atılan toplar

Dakikalar 30’u gösterirken sağdan gelişen Galatasaray atağında Mariano, ceza alanına etkili bir orta gönderdi, Kone’nin kafasıyla yaptığı ters vuruş sarı-kırmızılıları öne geçirdi: 1-2. Onyekuru 34’te Sinan’dan aldığın pasla ceza sahası içinin sağ çaprazında topla buluştu, bir rakibini ekarte edip şutunu çekti ama top yan ağlarda kaldı. Devreye G.Saray’ın üstünlüğüyle girildi. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya nispeten etkili başladı. Onyekuru 48’de sağdan taşıdığı topu içeri aktardı, Sinan farkı çok net 2’ye çıkarabileceği pozisyonda etkisiz bir vuruş yaptı. G.Saray’da savunmanın arkasına atılan toplar bu bölümde de tehlike oluşturdu. 54’te Bifouma kendini unuttururken, Muslera tehlikeyi hemen sezip kalesinden açıldı ve atağı kesti. 64’te Mokhtar’ın şutu savunmadan sekip El Kabir’in önünde kaldı, Faslı futbolcunun vuruşu yandan dışarı gitti. G.Saray’da Fatih Terim, 67’de Selçuk-Rodrigues değişikliği yaparak merkezi sağlama almak istedi. 90+’2’de Eren Derdiyok son sözü söyledi: 3-1.

Eren’den gollere devam

Süper Kupa'nın ardından, Süper Lig'in açılış maçında da Galatasaray adına fileleri sarsan Eren Derdiyok, 3-1 kazanılan Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Zor bir dönem atlattım. Biraz eksiklerim var, henüz yüzde 100 değilim ama çalıştıkça iyiye gideceğime inanıyorum" dedi.

Neşteri vurdu

Süper Lig’de 2018-19 sezonunun ilk maçına çıkan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim çarpıcı bir kadro seçimi yaptı. Akhisar ile oynanan Süper Kupa maçının ardından hayal kırıklığına uğradığını ifade eden ve “Kimse kafasına göre oynayamaz” mesajı veren tecrübeli teknik adam hemen reaksiyon vererek neşteri vurdu. Başarılı çalıştırıcı, kadronun en popüler isimleri Feghouli, Belhanda ve Gomis’e 11’de yer vermedi. Gomis’in yönetimden para konsuunda talepte bulunduğunu belirten Terim, “Gomis bizim için önemli bir oyuncu, onukazanmak için uğraşacağız” dedi. Galatasaray’ın büyük bir aile olduğuna vurgu yapan Fatih Hoca, “Takımımız da bu ailenin bir parçası. Bu aile içerisinde herkesin oynama imkanı olmalı. Haftada 3 tane maç oynaayacağız. Bu maçlara da da 11-12- 13 kişinin değil de daha fazla oyuncunun hazır olmasını istiyorum” dedi.