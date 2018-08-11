Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Uzun süredir yüksek bedelle satışı beklenen Domagoj Vida elde kaldı gibi. Liverpool, Arsenal, West Ham United ve Tottenham’ın aralarında bulunduğu İngiliz kulüpleri Hırvat stoper için yarışıyordu. Dünya Kupası’nda Hırvatistan ile final oynama başarısı gösteren Vida için uçuk rakamlar konuşuluyordu. Arsenal’in 28 milyon avroya ödemeye hazır olduğu bile iddia edilmişti. Ancak Borussia Dortmund’un başarılı stoperi Sokratis’in 16 milyon avroya Arsenal’e gitmesi üzerine Vida’nın da piyasası düştü. Son 10 günde

Beşiktaş ile Vovo Car Turkey arasındaki partnerlik anlaşması sonrasında Volvo marka otomobillerin teslim töreni, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen özel bir organizasyonla gerçekleştirildi. Törene Başkan Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş ve siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen de katıldı. Beşiktaşlı futbolcular kendilerine hediye edilen otomobillerle törenden ayrıldılar.

Vida için Beşiktaş’a gelen son teklif 18 milyon avroydu. Başkan Fikret Orman bu teklifi beğenmedi. İngiltere’de transfer sezonu da kapanınca Hırvat stoperin Ada’ya gitme hayalleri de suya düşmüş oldu. Vida’nın vatandaşı Lovren ile birlikte Liverpool’da forma giymek istediği biliniyordu.



Rota değişti

Şimdi gözler Vida’yı isteyen İspanyol, Fransız ve Arap takımlarına çevrildi. Monaco ve PSG’nin, Hırvat savunmacı için istekli olduğu biliniyor. Valencia ve Sevilla başta olmak üzere La Liga’dan bazı kulüplerin 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. Hırvat yıldız, satılmadan transfer için kaynak bulamayan Beşiktaş yönetimi ise İspanya’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Vida’nın menajeri, tecrübeli stoperi isteyen kulüplerle görüşmelerini sürdürürken, ilerleyen günlerde bu transferle ilgili olarak önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Suudi Arabistan ve Katar takımlarının da Vida’ya ilgisi var. Başkan Fikret Orman’ın 31 Ağustos’ta sona erecek olan transfer sezonunun kapanmasına kadar bekleme kararı aldığı öğrenildi. Eğer yine beklenen teklif gelmezse Vida takımda kalacak.

Negredo’nun keyfi yerinde

Beşiktaş’ın elden çıkarmaya çalıştığı Alvaro Negredo’nun İspanya’ya transfer olma olasılığı düşük gözüküyor. Yıldız forvete talip olan La Liga ekipleri Rayo Vallecano ve Celta Vigo, oyuncunun yüksek maaşını karşılama konusunda zorluk çekiyor. Kadrosunda Okay Yokuşlu ve Emre Mor’u bulunduran Celta, Beşiktaş’tan 4,3 milyon avro kazanan Negredo’dan fedakarlık bekliyor. Alvaro Negredo’yu LaLiga’dan isteyen diğer kulüp olan Rayo Vallecano’nun sunduğu maddi şartların Celta Vigo’ya göre daha düşük olduğu öğrenildi. Öte yandan dün Volvo Car Turkey ile gerçekleştirilen törende kendisine son model otomobil hediye edilen Negredo’nun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Akhisar mesaisi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında LASK Linz’i 1-0 mağlup eden ve Süper Lig’in ilk haftasında Akhisarspor ile yarın karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idmanda dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Her ihtimale karşı kaleci!

Fabri’nin satışından sonra Tolga Zengin’e güvenoyu çıkmış ve kaleci transferinden vazgeçilmişti. B36 Torshavn ve LASK Linz maçlarından sonra işler değişti. Teknik Direktör Şenol Güneş, olası bir sakatlık durumunda sıkıntıya düşebileceklerini belirterek yönetimden transfer istedi. Bunun üzerine Arsenal’in kalecisi David Ospina için görüşmeler hızlandırıldı. Londra kulübü, Kolombiyalı eldiveni 5 milyon avro bonservis bedeli ile satmak istiyor. Kiralama yoluyla transferi gerçekleştirmek isteyen Başkan Fikret Orman’ın önümüzdeki günlerde Londra’ya giderek transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

Arabacı takımı!

Beşiktaş ile Vovo Car Turkey arasındaki partnerlik anlaşması sonrasında Volvo marka otomobillerin teslim töreni, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen özel bir organizasyonla gerçekleştirildi. Törene Başkan Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş ve siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen de katıldı. Beşiktaşlı futbolcular kendilerine hediye edilen otomobillerle törenden ayrıldılar.

Irkçılık cezası 6 maç

Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai Shenhua’da forma giyen Beşiktaş’ın eski yıldızı Demba Ba’ya ırkçı ifadeler kullanan Zhang Li, 6 maç men cezası aldı. “Kaosa neden olduğu” gerekçesiyle 6 maçtan men edilen Li’ye ayrıca 5 bin sterlin de para cezası kesildi. Olay sonrası Beşiktaş Kulübü ve camiası Demba Ba’ya büyük destek ve moral vermişti.



Mansız’a sürpriz

Bu sezon yardımcı antrenörlüğe getirilen İlhan Mansız’ın doğum günü kutlandı. Akhisar maçı öncesi yapılan antrenman öncesinde BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan sürpriz kutlamada Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular 43 yaşına giren Mansız’a mutluluklar diledi.