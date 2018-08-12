Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman camiayı oldukça şaşırtan bir hareketle erken seçim kararı aldı. Olağan Divan Kurulu’nda konuşan Orman, “Beşiktaş’ta çok zor bir sürece giriyoruz. Bu zor süreci yönetmek için heyecanı artırmamız lazım. 6 sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım” dedi. Tecrübeli yönetici, olağanüstü seçimlerde başkanlığa bir kez daha aday olacağını söylerken, “Aday olmak isteyenler buyursun. Bu baskın bir seçim değildir. Çok radikal kararlar alınması lazım. Birçok iş yapılması lazım. Bunları da ancak gücünü tamamen almış bir yönetim kurulunun yapabileceğini düşünüyorum. Yeni bir liste yapıp seçime gireceğim. Aday olmak isteyenler, borcu düşürmek için projesi olanlar için de bu güzel bir fırsat. Diyorum ki, hodri meydan!” sözlerini kullandı.



Gelin buyurun

Muhtemel adayların seçime hazırlanmak için sürelerinin olacağını da kaydeden Orman, “Seçimi 15 gün içinde falan da yapmayacağım. Herkesin hazırlanabilmesi için makul bir süre olacak. Aday olmak isteyenler, kapalı kapılar ardında dedikodular yapanlar gelin, buyurun!” diye konuştu. 2016’da bir kez daha Beşiktaş Başkanı seçilen Fikret Orman’ın görev süresi Mayıs 2019’a kadar devam ediyordu. Göreve geldiğinde kulübün krizde olduğunu hatırlatan Orman, “O gün Beşiktaş’ın şartları olağanüstüydü. Geçen sene mayıs ayında oyuncularımızla sözleşme yaptığımız avro kuru 3,90’dı, şimdi 7,50’lere gelmiş durumda. Nereye gideceği hiçbirimizin kestiremeyeceği bir durum. Bu kriz bizim değil Türkiye’nin krizi” dedi.



Borçlar azaldı

Göreve geldiklerinde 330 milyon dolar borç ve 70-80 milyon dolar gelir olduğunu hatırlatan Başkan, “35-40 milyon dolarlık da faiz yükü vardı. Borcu ödemekten daha fazla gemiyi yüzdürebilmemiz lazımdı. Şimdi herkesin borcu bizden yüksek hale geldi. 2 milyar 100 milyon brüt borcumuz. Net borcumuz 1 milyar 846 milyon lira oluyor. 150 milyon dolar üzerinde sadece tesis yatırımına para harcadık. Haftanın 7 günü, günde 15-17 saat Beşiktaş için çalışıyoruz. Bunlar amatör ruhla yapılan şeylerdir. Kimse profesyonellikle başkanlığı, yöneticiliği birbirine karıştırmamalı” ifadelerini kullandı.

YILLIK MAAŞ İÇİN EL SIKIŞILDI

Chadli tamam!

∂ Nacer Chadli’yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın, Belçikalı oyuncu ile el sıkıştığı iddia edildi. France Football’da yer alan haberde; Beşiktaş’ın West Bromwich forması giyen Nacer Chadli ile maaş konusunda anlaşma sağladığı yazıldı. Siyah-beyazlıların, İngiliz kulübü ile ise Chadli’nin kiralanması konusunda görüşmelerini yaptığı belirtildi. Beşiktaş’ın kiralama ücreti olarak West Bromwich’e 2 milyon avroluk teklif yapmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

Orman’dan inciler...

∂ “Talisca’ya devre arasında kendisini alacağımızı söyledik, ‘Ben kalmak istemiyorum’ dedi. Neden? Çünkü o kadar konuşmalardan sonra Kendilerini Beşiktaş’tan üstün görüyorlar.”

∂ “Herkes kendi işine konsantre olmalı. Herkesin elinde hesap makinesi. Taraftarlık transfer yapma işi değildir. Taraftarlık, bir takımı sevmek, maçlarına gelmek ve desteklemek işidir.”

∂ “Troll hesaplar varmış, yönetiyormuşum. Öyle söylüyorlar. Ben troll nedir onu bilemem. Bir kişi bir alakamı göstersin, ben başkanlığı bırakırım. Tek yaptığım iş Beşiktaş’ın saygınlığı, itibarı.”

∂ “Geldiğimde ‘iki büyük var’ denilirken o gün de söyledim, bugün de söylüyorum: Türkiye’nin en büyük kulübü Beşiktaş’tır, bunu da göstereceğiz. Ben bunlar için çalıştım.”