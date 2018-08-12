Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, Süper Lig’e galibiyetle başladı. Ankara deplasmanından 3 puan çıkarılsa da camiada huzursuzluk hakim. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, “Şampiyonlar Ligi seviyesini hepimiz biliyoruz. Bu yeter mi, yetmez. Daha üste çıkmamız lazım” yorumunda bulunurken Başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Abdurrahim Albayrak transfer konusunda camiayı tatmin edici açıklamalar yapmadı. Cengiz’in “Biz futbolcu boşaltmadan alamıyoruz. Biz sadece kiralayabiliriz. Bunu unutmasın taraftarlarımız. Bu takım Şampiyonlar Ligi’ni götüremez diyorlar. Hayır bu takım götürür” şeklindeki ifadeler tepki çekti.



‘Transfer’ bağırıyor

Albayrak da, “Artık ‘Uçak indirdim’ lafları yok. Borcumuz bir günde yüzde 25 çoğaldı. Futbolcu almak kolay ama parasını nasıl ödeyeceksin. Şampiyonlar Ligi başlamadan daha zamanımız var” diye konuştu. Ancak Fatih Terim, hazırlık maçları ve oynanan 2 resmî müsabaka sonrası âdeta “Bana transfer lazım” diye bağırıyor. Savunma ve orta saha çok açık verirken, Gomis’teki problem sebebiyle santrfor transferi de mecburi hale geldi. Hazırlık maçları dahil 2018 yazında 8 maç oynayan Galatasaray, 5 karşılaşmada kalesini gole kapatamadı, toplamda da 10 gol yedi.

ÇÖZÜM BEKLİYOR

Problem yumağı!

Başkan Mustafa Cengiz “Futbolcu satmadan, alamıyoruz” diyor. Ama satış da yapılamıyor. Tarık Çamdal ile Tolga Ciğerci satılık listesinde olmalarına rağmen bu iki isim hala Florya’da duruyor. Gomis, Feghouli ve Belhanda 3’lüsünde problem var. Özellikle Gomis olayı çözüme kavuşturulamadı. Merkez orta saha özellikle Şampiyonlar Ligi düşünüldüğünde güven vermiyor. Maicon ve Serdar Aziz ikilisi birbirlerini tamamlayamadı.

“Satmayı da becermeliyiz!”

Transferde bir gelişme olmamasına canı sıkılan Fatih Terim, “Ayın 31'ine kadar bazı değişikliklerin olacağına inanıyorum. Galatasaray takımının almadaki becerisi kadar satmada da becerili olmasını bekliyorum. Artık bu refleksi göstermeliyiz” diyerek yönetime mesaj gönderdi.

Onyekuru sınıfı geçti

Galatasaray’ın Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru, MKE A.Gücü maçındaki performansıyla tam not aldı. İsviçre kampına sonradan katılsa da hazırlık maçlarındaki başarılı performansıyla dikkat çeken Nijeryalı oyuncu Ankara’da 11’de sahaya çıktı ve sağ kanattan taşıdığı toplarla A.Gücü’ne zor anlar yaşattı.