Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ev sahibi, şampiyonluk hasreti 5 yıla çıkmış Fenerbahçe, konuğu ise 9 yıl önce zirve yapan, son iki sezonda ise kan terleyen Bursa. Uzun süre sonra full çeken Saracoğlu’nda taraftarın muhteşem tezahüratları, Ayew’in orta yuvarlaktaki duasıyla çaldı ilk düdük. Sarı-lacivertliler, taraftarına güzel bir başlangıç hediye etmek istiyordu ama ne bu arzu ne de boğucu tezahüratlar umurundaydı, tam 9 sezondur Kadıköy’de lig maçı kazanamayan Bursaspor’un... Yeşil-beyazlılar, ilk dakikadan itibaren dik bir duruş sergiledi ve bunun ödülünü 16’da aldı. Sol kanattan Fenerbahçe savunmasını zorlayan Yusuf Erdoğan’ın sağdan kullandığı kornerde arka direğe seken topa kafayı vuran Ekong, Kadıköy’de şok etkisi yaptı: 1-0. Ama bu beklenmedik gol, sarı-lacivertlileri ateşledi. 18’de Yusuf’un ceza sahası dışından plasesi üst direği yalayıp auta giderken, Fenerbahçe oyuna ortak olmakta gecikmedi. 20’de Ayew’in pasına hareketlenen Mehmet Topal, rakip savunmanın müdahelesiyle yerde kalırken, Halil Umut Meler’in çaldığı penaltı düdüğünü VAR onayladı. Topun başına geçen Giuliano skoru eşitledi: 1-1.



> Fener’de hayat VAR

Tabelayı Fenerbahçe lehine çeviren isim ise Josef oldu. 30’da Giuliano’nun ortasında Soldado’nun indirdiği topa son dokunan sambacı, Harun’u çaresizce yerde bırakarak Saracoğlu tribünlerini ayağa kaldırdı: 2-1. Geçen sezon Aykut Kocaman’ın birlikte oynattığı için adeta taşlanmasına neden olan ikilinin, Cocu’yu sırtlaması gecenin ironisi olurken, Bursaspor’un kolay kolay pes etmeye niyeti yoktu. Özellikle Yusuf’un taşıdığı toplar, Fenerbahçe kalesinde tehlikeye sebep olurken, yeşil-beyazlıların 56’daki penaltı beklentisini VAR, ofsayt gerekçesiyle geçersiz kıldı. Fenerbahçe, 64’te farkı çok yaklaşsa da, Ayew müsait pozisyonda topu auta attı. 80’da Lima’nın beraberlik için vurduğu kafa Volkan’ın eldivenlerinde erirken, son dakikada Bursa’nın bir penaltı beklentisi daha VAR’a takıldı. Sezona 3 puanla başlamak, Benfica maçı öncesi Fenerbahçe’ye büyük moral oldu.

Tutkulu oynadık

∂ Maçı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, “Taraftarımızı kutluyorum. Etkileyici bir atmosfer vardı. Onlara istediklerini aşırı dozda vermek istiyorduk. Onlara güzel bir futbol vermek istememiz hatalara da sebep oldu. Tutkuluyuz. Kalple oynanmasını severim ama aynı zamanda kafamızla oynamalıyız” derken, “Geri dönme isteğimizi gösterdik. Geri de döndük. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Slimani geldiği için çok mutluyum. Bir süredir üzerine çalışıyorduk. Böyle bir oyuncuya bu sistemde ihtiyacımız vardı” açıklaması yaptı.